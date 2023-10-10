«جوليوس باير» لـ«البيان»: دبي سوق نمو رئيسي

أكد ((جوليوس باير))؛ البنك السويسري المتخصص بإدارة الثروات، الذي يعتبر أقدم مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، ويدير أصولاً بقيمة 494 مليار دولار عالمياً ((أن إمارة دبي تمثل سوق نمو رئيسياً في استراتيجيتنا)).

وأفاد علي رضا ولي زاده، الرئيس التنفيذي، جوليوس باير- الشرق الأوسط، في تصريحات خاصة لـ((البيان)): ((أن الطريقة التي أدارت بها دبي جائحة ((كوفيد 19)) ونجاحها في تنظيم حدث ضخم مثل إكسبو 2020 ملهمة، مشيراً إلى أن تدفق الشركات والثروة اليوم إلى دبي شهادة على المرونة، التي تتمتع بها الإمارات، كما أنها تعتبر أيضاً ملاذاً آمناً، ودولة صديقة للأعمال في الشرق الأوسط)).

وأضاف زاده: ((أن الموقع الجيد، الذي تتمتع به دبي بين مركزين ماليين عالميين هما سويسرا وسنغافورة، كان من أبرز الأسباب لقدومنا المبكر إلى الإمارة، اليوم، في ظل التوجه الكبير لانتقال الأثرياء إلى دبي نرى أنه لدينا فرصة غير مستغلة، لمساعدة هذه المؤسسات العائلية على إدارة ثرواتها، لا سيما في القطاعات الاستثمارية الجديدة مثل التحول الرقمي والصحة، والاستدامة والطاقة)).

ولفت زاده إلى أن أعداد الموظفين لدى المؤسسة في مكتبها بمركز دبي المالي العالمي نما إلى 160 موظفاً اليوم، حيث تسعى ((جوليوس باير)) إلى تطوير العلاقات مع العملاء والمستثمرين في المنطقة ولا سيما الشركات العائلية، إذ من المتوقع أن تريليون دولار هي الثروة المنتقلة بين أجيال الشركات العائلية إقليمياً في الشرق الأوسط 2030.

وقال زاده: إن ((جوليوس باير)) أسس وجوده في الشرق الأوسط في عام 2004، من خلال مكتب في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ونحن فخورون بحقيقة أننا كنا أول بنك دولي خاص يحصل على ترخيص (الترخيص رقم 1 من سلطة دبي للخدمات المالية)، وأن تكون أقدم شركة في المركز المالي.

وكشف زاده أنه اعتباراً من يونيو الماضي بلغت الأصول الخاضعة للإدارة لدى ((جوليوس باير)) 441 مليار فرنك سويسري (494 مليار دولار)، وفقاً لتقريرنا نصف السنوي، كما شهدنا مساهمات قوية في التدفق الصافي من العملاء المقيمين في سويسرا وأوروبا (خصوصاً المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا ولوكسمبورغ) وآسيا (خصوصاً هونغ كونغ والهند) والشرق الأوسط.

وجود مبكر

وقال زداه: نحن نؤمن بقصة النمو، التي شهدتها دبي منذ فترة طويلة، حيث لعب قرار إنشاء مكتب في دبي دوراً مهماً في ترسيخ التزامنا تجاه المنطقة، وإظهار عقليتنا ((الرائدة)).

وتابع: ((لقد تمكنا من الاستفادة من ميزة أول المبادرين وترسيخ أنفسنا كوننا واحدة من أقوى العلامات التجارية في الإمارات، ولا تزال الإمارة تمثل سوق نمو رئيسياً في استراتيجيتنا، وسنواصل جهودنا لتعزيز وجودنا في الدولة والمنطقة)).

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي ساعدتنا على اتخاذ قرارنا بإنشاء مركز إقليمي في دبي، إذ إن المدينة تتمتع بموقع جيد في منتصف الطريق بين مركزين ماليين عالميين في كل من سويسرا وسنغافورة، كما أنها تعتبر أيضاً ملاذاً آمناً ودولة صديقة للأعمال في الشرق الأوسط. ولقد نمت أعداد الموظفين لدى ((جوليوس باير)) في دبي بشكل ملحوظ، بدءاً من عدد قليل من الموظفين في عام 2004 إلى أكثر من 160 موظفاً في الوقت الحاضر.

شركات عائلية

وقال زاده: ((كنت في الشرق الأوسط منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ومن الواضح جداً أن الشركات العائلية هي شريان الحياة للمنطقة حيث توظف أكثر من 80 % من القوى العاملة. وذكر: ((نظراً لوجودنا العالمي، فإننا نرى أيضاً فرصة لمساعدة الأثرياء والعائلات التي تنتقل إلى الإمارات، فهذه مساحة ذات إمكانات غير مستغلة، ونشعر أنه يمكننا إضافة قيمة لعملائنا هنا)).

ولفت إلى أن الأسهم والدخل الثابت لا تزال تحظى بشعبية لدى العملاء، ولكن نرى أيضاً اهتماماً متزايداً بفلسفتنا الاستثمارية للجيل القادم، حيث نتناول موضوعات طويلة المدى في الابتكار والتحول الرقمي والرعاية الصحية، وانتقال الطاقة وما شابه، ومع ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القصير يبحث العملاء عن فرص لتحقيق عوائد مماثلة على المدى المتوسط، إلا أن التركيز لا يزال ينصب على تنويع الثروات، وعلى سبيل المثال، تعتبر الاستدامة هي الفائز الواضح بين الجيل الجديد، الذي يريد أن يفهم بالتفصيل أين يجب استثمار أمواله.

أنظار الأثرياء

وقال زاده: إن الاستقرار مهم جداً بالنسبة لي شخصياً ولعملائنا، إن تدفق الثروات في الآونة الأخيرة إلى الإمارات وخصوصاً دبي هو شهادة على المرونة، التي تتمتع بها الإمارات، وعلى مدى العامين الماضيين على وجه الخصوص أثبتت الإمارات بلا شك أنها تمتلك ما يلزم لإعطاء هذا الشعور بالثقة لسكانها.

وأضاف: ((لقد كانت الطريقة التي أدارت بها الإمارات وخاصة دبي جائحة ((كوفيد 19))، ووزعت اللقاحات المجانية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ونجحت في تنظيم حدث ضخم مثل إكسبو 2020، ملهمة)).

وتابع: ((حتى من وجهة نظر قاعدة العملاء نرى أنواعاً عدة من العائلات، بدءاً من أولئك الذين يفكرون في التقاعد إلى أولئك الذين لديهم عائلات شابة تنتقل إلى الإمارات، نظراً لما توفره من السلامة والأمان، كما قدمت التغييرات الأخيرة في سياسات التأشيرات دفعة لأولئك الذين يخططون لجعل الإمارات وطنهم، كما شجع تعزيز أطر العمل مثل مركز دبي المالي العالمي، والمناطق الحرة الأخرى الشركات على إنشاء أعمالها هنا)).

محفظة استثمارية

من جهته، قال ديفيد كول، كبير الاقتصاديين- ((جوليوس باير)): ((فيما يتعلق بالخيارات الاستثمارية في الوقت الراهن فإن المستوى المتزايد لعوائد السندات يجعل السندات حالياً جذابة للغاية، وفي الوقت نفسه فإن عدم اليقين، الذي يحيط بتوقعات التضخم على المدى الطويل، وخطر عودة التضخم ببطء يتطلب بعض الحذر، ومع بقاء زخم تضخمي كاف، وتضاؤل شهية البنوك المركزية لدفع الاقتصادات بقوة إلى منطقة انكماشية، فإننا نرى حالياً أن الأسهم أكثر جاذبية من السندات)).

الذهب

وأضاف كول: ((إن غياب الركود الأمريكي واسع النطاق وبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول يضعف طلب المستثمرين على الذهب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار عن مستويات اليوم، إن الركود الأمريكي واسع النطاق، أو انعكاس السياسة النقدية، أو تجدد المشاكل المصرفية، كلها عوامل تحدد الحالة الصعودية للذهب، ويعكس سعر الذهب رغبة المستثمرين في دفع ثمن الذهب كونها تأميناً)).

وحول اتجاهات الدولار خلال الفترة المقبلة قال كول: ((نتوقع أن يضعف الدولار تدريجياً مقابل العملات الرئيسية الأخرى، خصوصاً عندما تتمكن الصين من تثبيت ديناميكيات النمو لديها، مما يساعد على جعل الاستثمارات في بقية العالم أكثر جاذبية من نظيراتها الأمريكية)).

وتوقع كول أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة فقط في يوليو المقبل، مع الاعتراف بأن الاقتصاد الأمريكي يستوعب المستوى الحالي لأسعار الفائدة بشكل أفضل من المتوقع.