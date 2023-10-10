6 آلاف جهة عارضة من 180 دولة تشارك في «جيتكس» الاثنين

تطلق دبي العنان لموجة جديدة من الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل، حيث تستضيف الإمارات أكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والشركات الناشئة، مع اجتماع نخبة من ألمع العقول والحكومات والشركات ذات التطلعات المستقبلية لإعادة رسم حدود اقتصاد الذكاء الاصطناعي وتشكيل مستقبل التحول التكنولوجي المقبل في العالم.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من ((جيتكس جلوبال)) – معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم - في مكانين ضخمين، لاستضافة ما يزيد على 6000 جهة عارضة وأكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة؛ ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

في حين سينطلق معرض ((إكسباند نورث ستار))، الحدث الأبرز عالمياً للشركات الناشئة الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر بمشاركة ما يزيد على 1800 شركة ناشئة؛ حيث يستكشف المشاركون الفرص المستقبلية المتاحة في واحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 قدم مربع متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %. وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

وقال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، والذي تم اختياره من قبل مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي في 2023: ((حريصون على العمل إلى جانب صانعي السياسات في مجال الذكاء الاصطناعي ضماناً لأن يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع.

ولا ريب أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل؛ والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا.

وبالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل من خلال جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، بما في ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورها مصدر إلهام للجميع وتسهم بتشكيل مستقبل أفضل)).

وأضاف معاليه خلال مؤتمر صحافي: ((لقد شهدنا زيادة لافتة في عدد المشاركين في جيتكس جلوبال، ولا شك أن هذا النمو يعتبر شهادة حقيقية على الريادة العالمية لدولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا)).

تحفيز استثمارات رأس المال الجريء

مع توجه أنظار العالم نحو دولة الإمارات ، سيستضيف ((إكسباند نورث ستار)) أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار، حيث يتطلعون إلى تحفيز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصلت فيه الشركات الإماراتية على الحصة الكبرى من استثمارات تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022 والبالغ 4 مليارات دولار ، فوصل نصيبها من هذه الاستثمارات إلى 1.85 مليار دولار عبر 250 صفقة بزيادة قدرها 5 % مقارنة بالعام الماضي.

وبهذا الخصوص، قال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ((يعكس معرض ((إكسباند نورث ستار)) التزام دبي بتمكين الشركات الناشئة الطموحة في الإمارة.

ونتطلع من خلال هذا الحدث الضخم إلى إطلاق العديد من المبادرات الجديدة بما في ذلك ((إنديا سنترال))، أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند؛ ومعرضي ((آسيا فاست 100)) و((أفريكا فاست 100))، واللذان يعدان من أهم مبادرات الحدث التي ستجمع تحت مظلتها 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما سنطلق خلال معرض ((إكسباند نورث ستار)) برنامج (Launchpad Dubai)، وهو برنامج فريد من نوعه يستهدف دعم رواد الأعمال من مختلف القطاعات لمساعدتهم في تأسيس وإطلاق أعمالهم في دبي.

ويوفر البرنامج لشركات التكنولوجيا العالمية خارج دبي ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة خلال معرض إكسباند نورث ستار)).

وأضاف القرقاوي: ((لا شك أن استضافة هذا الحدث ستمكننا من استثمار الإمكانات الكاملة للاقتصاد الرقمي من خلال توفير منصة مثالية للجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال وبين أبرز الخبراء العالميين في مختلف القطاعات والمبتكرين وشركات التكنولوجيا الناشئة.

ونتطلع إلى بلورة دور إكسباند نورث ستار المحوري في دعم جهودنا لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومنصة تجمع منظومة الشركات الناشئة العالمية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ طموح الإمارة بأن تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي)).

أجندات التكنولوجيا الحديثة

سيشهد معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعالياتٍ مثل ((الذكاء الاصطناعي في كل شيء))، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام؛ وفعالية ((جلوبال ديف سلام)) أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين؛ فضلاً عن معرض ((وادي جيتكس السيبراني)) الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: ((لم يسبق لنا أن شهدنا مثل هذا الحماس والترقب لمعرض ((جيتيكس جلوبال)) خلال السنوات الأخيرة. ويقترن اسم المعرض هذا العام بالذكاء الاصطناعي تزامناً مع الترحيب الذي يشوبه الخوف والحذر تجاه هذا النوع من التقنيات.

ونحتضن اليوم أكبر معرض للذكاء الاصطناعي؛ ((الذكاء الاصطناعي في كل شيء)) بحضور أمهر مهندسي الذكاء الاصطناعي من شركات متعددة. ولم يقف ((جيتكس جلوبال)) عند هذا الحد، فقد ساهم أيضاً برفع سوية الخطاب الأخلاقي والاستكشاف التجاري للذكاء الاصطناعي)).

نشر الذكاء الاصطناعي

يشارك في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا هواوي ومايكروسوفت اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة ((سيلز فورس)) لأول مرة.

بالإضافة إلى وجود أكثر من 1000 شركة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن أكبر عرض وقمة للذكاء الاصطناعي لهذا العام. وتكشف هذه القمة كيف تدفع القوة الجديدة لشركات التكنولوجيا عجلة تطوير الاقتصادات وتغير حياة الحكومات والشركات والمجتمعات.

وبهذه المناسبة، قال نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت في الإمارات العربية المتحدة: ((نتصور مستقبلاً يعزز فيه الذكاء الاصطناعي قدرات الأفراد في جميع المهن لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الملحة وإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم)).

بدوره، علق الدكتور علاء الشيمي، المدير التنفيذي والنائب الأول لرئيس مجموعة أعمال ((هواوي إنتربرايز)) لقطاع المشاريع والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا: ((يعد الذكاء الاصطناعي المفتاح الأساسي لإطلاق إمكانات التحول الرقمي وخلق قيمة جديدة لعملائنا وشركائنا.

ونحن في هواوي نلتزم بتقديم حلول ذكية ومبتكرة لتقنية المعلومات والاتصالات تدعم تحول القطاع وتساهم في تعزيز الأمن السيبراني وتحقيق أهداف الاستدامة)).