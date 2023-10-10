14.4 مليار درهم مبيعات الشقق والفلل السكنية بأبوظبي في 9 أشهر بنمو 300 %

حققت مبيعات الشقق والفلل السكنية في أبوظبي نمواً قياسياً، منذ بداية العام الجاري 2023، لتقفز إلى 14.4 مليار درهم، بنسبة نمو تجاوزت 300%، خلال 9 أشهر مقارنة بمبيعات، بلغت 4.7 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت مؤشرات عن القطاع العقاري لدائرة دائرة البلديات والنقل بالإمارة أن عدد الوحدات المباعة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر المنقضي بلغ 6130 وحدة، بنمو بلغ 77% عن إجمالي المباع في عام 2022 البالغ 3465 وحدة.

الشقق السكنية

وتصدرت الشقق السكنية الطلب في السوق، خلال تلك الفترة، حيث بيعت 4476 شقة، متضمنة الشقق التقليدية والدوبلكس، بقيمة 6.6 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.9 مليارات درهم لبيع 2633 شقة في 2022، بينما حققت الفلل السكنية متضمنة التاون هاوس القيمة الأعلى للمبيعات بنحو 8 مليارات درهم عن بيع 1654 فيلا مقارنة بقيمة سجلت 1.8 مليار درهم عن 832 فيلا العام الماضي.

وحدات جديدة

وتم تسجيل ما يقارب 9700 وحدة سكنية جديدة، خلال تلك الفترة، وعلى مدار الأشهر التسعة، وعبر 35 مشروعاً عقارياً مستحدثاً، توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ما بين الأبراج السكنية، ومجمعات الفلل السكنية لتنويع عوامل الجذب، واستقطاب أوسع لشرائح الباحثين عن الاستثمار من ذوي الملاءة المالية، والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة.

وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة فإن أكثر من 88% من الوحدات السكنية تضمنتها المشاريع الجديدة تحت الأعمال الإنشائية بنحو 8300 وحدة سكنية. من جانب آخر، تركزت 22% من الوحدات السكنية، التي تم تسجيلها، منذ بداية العام بنحو 1400 وحدة في المشاريع المنجزة بالكامل.

الجزر

ووفق مختصين في القطاع فإن الوحدات العقارية السكنية والأراضي المطروحة للتطوير في مناطق الجزر والضواحي الخارجية، ومناطق التملك الحر للأجانب كانت الدافع الأكبر للنمو، الذي شهده السوق ولا سيما في جزر، بمقدمتها ((السعديات))، وجزيرة ((ياس))، التي تختص كل منهما بنحو 25% من إجمالي الوحدات الجديدة تحت الإنشاء، التي تم إدراجها بالسجل العقاري للإمارة، وجاءت بعد ذلك ((جزيرة الريم)) إلى جانب مناطق مختلفة، تشمل كلاً من جزيرة ((رمحان)) و((الريف)) ومنطقة ((الجرف)) و((الشامخة))، وتعتبر تلك المناطق وجهة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً، لتوفير أنماط مختلفة من العقارات، متضمنة الفيلات والأبراج السكنية، مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات، وتباين الأسعار تنافسياً بين المطورين.