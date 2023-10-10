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تجديد الشراكة بين ضيف الاتحاد للطيران وفيزا لـ 7 سنوات

10/10/2023 7:24:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قامت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، و((ضيف الاتحاد))، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، بتجديد اتفاقهما الحصري للعلامة التجارية المشتركة في الإمارات لمدة 7 سنوات.

وتتيح هذه الشراكة لبرنامج ضيف الاتحاد مواصلة تطوير بطاقات العلامات التجارية المشتركة الخاصة به مع الشركاء الماليين الرئيسيين في دولة الإمارات وتعزيز الابتكار في نظام الدفع في الدولة. ومن شأن منصة فيزا العالمية ومزايا البطاقة التي لا مثيل لها أن تعزز نمو برنامج ضيف الاتحاد.

وستوفر الشراكة مزايا إضافية تتضمن وسيلة دفع آمنة مع مزايا كسب الأميال ومكافآت مختلفة مثل زيارة صالات الانتظار في المطارات العالمية. وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: ((مع أكثر من 9 ملايين عضو عالميا، يقدم برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا وضيوفنا تجربة سفر ونمط حياة مجزية للغاية)).

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