تجديد الشراكة بين ضيف الاتحاد للطيران وفيزا لـ 7 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قامت شركة فيزا، المتخصصة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، و((ضيف الاتحاد))، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، بتجديد اتفاقهما الحصري للعلامة التجارية المشتركة في الإمارات لمدة 7 سنوات.
وتتيح هذه الشراكة لبرنامج ضيف الاتحاد مواصلة تطوير بطاقات العلامات التجارية المشتركة الخاصة به مع الشركاء الماليين الرئيسيين في دولة الإمارات وتعزيز الابتكار في نظام الدفع في الدولة. ومن شأن منصة فيزا العالمية ومزايا البطاقة التي لا مثيل لها أن تعزز نمو برنامج ضيف الاتحاد.
وستوفر الشراكة مزايا إضافية تتضمن وسيلة دفع آمنة مع مزايا كسب الأميال ومكافآت مختلفة مثل زيارة صالات الانتظار في المطارات العالمية. وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: ((مع أكثر من 9 ملايين عضو عالميا، يقدم برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا وضيوفنا تجربة سفر ونمط حياة مجزية للغاية)).
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