«مصدر» تدرج سندات خضراء بـ 750 مليون دولار في سوق أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي لسندات خضراء لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، ومقرها أبوظبي، بقيمة 750 مليون دولار. وتم إصدار السندات بأجل 10 سنوات، لتكون مستحقة في يوليو 2033، بمعدل فائدة ثابت قدره 4.875%، وتجاوز الاكتتاب عليها حجم القيمة المستهدفة بواقع 5.6 مرات، ويهدف هذا الإدراج إلى توظيف عوائد السندات في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد حصل هذا الإصدار على تصنيف A2 من ((موديز)) وA+ من ((فيتش)).

إدراج

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة شركة ((مصدر)): ((تماشياً مع رؤية القيادة بدعم المبادرات والمشاريع، التي تعزز النمو الاقتصادي المستدام، تفخر ((مصدر)) بإدراج سنداتها الخضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمرة الأولى، منذ تأسيسها في عام 2006، حيث ستتم الاستفادة من أغلبية عائدات إصدار هذه السندات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، ما يسهم في تعزيز استثمارات ((مصدر)) العالمية في الاقتصادات النامية والناشئة، ودعم تمويل العمل المناخي وخفض الانبعاثات)).

وأضاف: ((بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 تسهم السندات الخضراء، التي أصدرتها ((مصدر)) في تقديم نموذج عملي حول معالجة التفاوت الكبير في التمويل المناخي بين دول الشمال والجنوب، مما يسهم في دفع الجهود الرامية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة)).

دعم

وقال هشام خالد ملك، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: ((نحن متحمسون لدعم ((مصدر)) في أول إدراج لها للسندات الخضراء، وتوسيع منصتنا لتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من فئات الأصول، ومع استمرار نمو الطلب على مصادر الدخل المتنوعة فإن هذه الإضافة تعزز دورنا محفزاً للنمو، ومحركاً للاستثمار المستدام)).