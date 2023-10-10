غرفة تجارة دبي تستكشف الفرص في الطاقة النظيفة

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها، حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين، الذي يدشن فعاليات أسبوع الاستدامة 2023، الذي تنظمه الغرفة، وتستمر فعالياته حتى يوم 13 أكتوبر الجاري.

وجاء تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين تحت شعار ((تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي: منظور الرؤساء التنفيذيين))، واستقطب كوكبة من الرؤساء التنفيذيين، وفرق الإدارة العليا من شركات متنوعة تشكل جميع قطاعات الأعمال، لمناقشة وتسريع التحول نحو اقتصاد خال من الانبعاثات الكربونية.

وركز حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين على الدور المهم، الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق أهداف الحياد المناخي، والتركيز على الفرص الناشئة من التحول باتجاه الطاقة النظيفة.

ويسهم تحقيق الحياد المناخي في إعادة تشكيل اقتصاد دبي، وخلق فرص جديدة في السوق، وإيجاد سبل مستدامة لخلق القيمة، وشكلت هذه الفعالية منصة مثالية للتحاور وعرض أفكار مبتكرة، واستكشاف فرص الأعمال المتاحة، وشارك في الجلسة النقاشية في الحوار كل من يوسف بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، والدكتورة ياسمينا لوك، الرئيس التنفيذي لمعهد SEE، ومنعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك المؤسس لشركة ((ستستينيبل سكوير)).

مواكبة

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((يشكل حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين خطوة مهمة نحو توحيد جهود القطاع الخاص، ودعم الشركات في تسريع انتقالها إلى الحياد المناخي، وانسجاماً مع إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات يحرص مركز أخلاقيات الأعمال على مساعدة أعضاء الغرفة في مواكبة أعلى المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال مبادرات تشمل أسبوع الاستدامة، وبرنامج علامة الغرفة للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري الجديد، وتلتزم الغرفة بتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية)).

وشهدت الفعالية كذلك إطلاق مركز دبي لحاضنة الاقتصاد الدائري، وهي مبادرة جديدة تهدف لمساعدة الشركات العاملة في دبي على تطوير وعرض أفكارها وتوصياتها المتعلقة بسياسات وتشريعات الاقتصاد الدائري، وستتولى لجنة من خبراء الاقتصاد الدائري، يمثلون الهيئات والإدارات الحكومية المعنية، والهيئات الاقتصادية والمهنية والأوساط الأكاديمية، مراجعة تطوير المقترحات وتقديمها إلى الهيئات الحكومية المعنية لدراستها واعتمادها.

مبادرات

وبينما تستعد دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف ((COP28)) برزت إمارة دبي كونها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتهدف المبادرات الحكومية، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، وتتماشى خطط الإمارة بشكل وثيق مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتلتزم غرف دبي بدعم هذه المبادرات الطموحة، التي تعزز سمعة دولة الإمارات ومكانتها الرائدة في مجال العمل المناخي، وينظم مركز أخلاقيات الأعمال أسبوع الاستدامة، خلال الفترة الممتدة من 9 - 12 أكتوبر الحالي، ويعتبر من الأحدث ضمن سلسلة المبادرات، التي تستهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.

وبالإضافة إلى تنظيم حوار الاستدامة للرؤساء التنفيذيين يشمل برنامج أسبوع الاستدامة لهذا العام معرضاً للممارسات الخضراء، وطاولة نقاش، وإطلاق منصة تدريبية إلكترونية متطورة، صممت للارتقاء بالقدرات والإمكانات في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.