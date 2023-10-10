عمومية «الأنصاري» تناقش توزيع أرباح النصف الأول مطلع نوفمبر

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية أن جمعيتها العمومية ستناقش تعديل سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، وذلك خلال اجتماعها المقرر انعقاده أول نوفمبر 2023.

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، قالت الشركة إن جمعيتها العمومية ستناقش تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة، بحيث يجوز للشركة توزيع أرباح ربع سنوية أو نصف سنوية على المساهمين من الأرباح التشغيلية أو الأرباح المتراكمة، ويكون مجلس الإدارة مفوضاً باتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بالتوزيعات، وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية العمومية.

وأضافت إن الجمعية العمومية ستناقش كذلك خلال اجتماعها توزيع أرباح مرحلية نقدية عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 بقيمة 300 مليون درهم (بواقع 4 فلوس لكل سهم).