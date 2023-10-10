«أدنوك للإمداد» توزع 3.2 فلوس للسهم عن الربع الثاني

«أدنوك للإمداد» توزع 3.2 فلوس للسهم عن الربع الثاني
التاريخ
10/10/2023 7:24:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي))، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من 2023، أي ما يعادل 3.2 فلوس للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح النهائية للنصف الثاني 2023 في الربع الثاني 2024.
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