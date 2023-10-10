«أدنوك للإمداد» توزع 3.2 فلوس للسهم عن الربع الثاني

أعلنت ((أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي))، عن موافقة مجلس إدارتها على توزيع أرباح نقدية مؤقتة بقيمة 239 مليون درهم (65 مليون دولار) عن الربع الثاني من 2023، أي ما يعادل 3.2 فلوس للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوزيع الأرباح النهائية للنصف الثاني 2023 في الربع الثاني 2024.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.