83 % من الإماراتيين يفضلون شراء السيارات عبر الإنترنت

أصدرت شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية ((سيمون كاتشر)) إصدارها السنوي للسيارات 2023، الذي تسلّط فيه الضوء على الاتجاهات والتطورات الرئيسة في صناعة السيارات، وركّزت على دولة الإمارات التي يشهد القطاع فيها تغيّراً سريعاً مدفوعاً بالتقدُّم التكنولوجي، وتفضيلات المستهلكين.

وكشف التقرير أنَّ العلامات التجارية للسيارات الألمانية واليابانية تحظى بقيمة قوية لدى المستهلكين في الإمارات بنسبة تزيد على 80 %؛ لكنّ التقرير يؤشر إلى أنَّ ظهور العلامات التجارية الصينية يشكل تهديداً تنافسيّاً لهذه العلامات.

الشراء عبر الإنترنت

وفقاً للتقرير؛ فإنَّ العملاء الإماراتيين يؤكّدون على اتباع نهج مختلط لشراء المركبات، وتقييم القنوات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، ونتيجة لذلك، اكتسبت تجربة القنوات الشاملة، التي تدمج بسلاسة الشراء عبر الإنترنت وخارجه، أهمية أكبر، حيث يبحث العملاء عن الراحة، بغض النظر عن خيار الشراء.

ويفضّل نحو 83 % من المشاركين في دولة الإمارات بدء رحلة شراء السيارات على مواقع الوكلاء، مما يؤكد على أهمية التواجد القوي عبر الإنترنت لشركات السيارات، كما يفضّلون المباحثات الشخصية بشكل مباشر وليس عن طريق الوسيط بـ85 %.

كما زادت شعبية خدمات تأجير السيارات؛ حيث أعرب 83 % من العملاء عن انفتاحهم على عقود التأجير، مشيرين إلى أن الحصول على خدمات مجانية ذات قيمة مضافة بما في ذلك التأمين وعقود الخدمة والصيانة هو أمر ذو قيمة عالية.

السيارات الكهربائية

يوضّح التقرير أنَّ الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية يعيد تشكيل الطريقة التي ينظر بها العملاء إلى وسائل النقل، مما يتطلب الحاجة إلى حلول تنقل مستدامة ومبتكرة؛ حيث أعرب 79 % من العملاء في الإمارات عن التفكير الجدّي في السيارات الكهربائية لشرائها.

المركبات ذاتية القيادة

مع تطوّر تكنولوجيا القيادة الذاتية، يوضّح التقرير أنّ المركبات ذاتية القيادة ذات مستقبل باهر، حيث حظيت هذه المركبات باهتمام عملاء الإمارات بـ80 %.

لكنّ رُغم ذلك، تظل الأسئلة المتعلقة بالمساءلة في حالة وقوع حوادث في وضع الطيار الآلي دون إجابة، لكن يعتقد 64 % من المشاركين أن مقدمي خدمات التأمين يجب أن يغطوا الأضرار، مقابل 33 % على الشركات المصنعة.