حريق ضخم في موقف سيارات بمبنى مطار لندن لوتن وتعليق جميع الرحلات الجوية
التاريخ
10/10/2023 7:24:14 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
علقت السلطات في مطار لندن لوتن جميع الرحلات الجوية حيث اندلع حريق ضخم في موقف سيارات بمبنى المطار.
وتم فرض قيود على الوصول إلى المطار بسبب الحريق في المبنى رقم 2 للإقامة القصيرة ، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت سلطات المطار في بيان إن الحريق الضخم نجم عن حريق سيارة ، وإن خدمات الطوارئ موجودة في المكان.
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