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خلال رعايته مؤتمر إدارة الموارد البشرية.. وزير العمل:أهمية دور القيادات الإدارية في تطوير الكوادر العاملة

10/10/2023 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بدأت‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬الــ‭(‬15‭) ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬روشكوم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬9-10‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬إم‭.‬أ‭. ‬سريدار،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مشاركاً‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويناقش‭ ‬المؤتمر‭ ‬محور‭ ‬التميز‭ ‬القيادي‭ ‬والتنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الإدارية‭ ‬والابداعية‭ ‬وانعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬تميزهم‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬أدائهم‭ ‬وتحسين‭ ‬الانتاجية‭. ‬كما‭ ‬يستعرض‭ ‬المؤتمر‭ ‬أهم‭ ‬التجارب‭ ‬المتميزة‭ ‬والرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬القيادات‭ ‬الإدارية‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬حميدان‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ومواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬العصر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬القيادات‭ ‬في‭ ‬التنظيم‭ ‬الإداري‭ ‬للمنشآت‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحديث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والمفاهيم‭ ‬المعاصرة‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬القيادة‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬والعمل‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬والربحية،‭ ‬راجياً‭ ‬ان‭ ‬تسهم‭ ‬مخرجات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمجالات‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬تطوير‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الوطنية‭ ‬أولوية‭ ‬وذلك‭ ‬لتكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬عند‭ ‬التوظيف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لافتاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬القيادات‭ ‬الإدارية‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬وكفاءتها‭ ‬وتميزها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬عملية‭ ‬التدريب‭ ‬الاحترافي‭ ‬والنوعي‭ ‬لصقل‭ ‬المهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬الشخصية‭ ‬والمهنية‭ ‬لإعداد‭ ‬الكوادر‭ ‬القيادية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬روشكوم‭ ‬قد‭ ‬أشاد‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬برعاية‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعنصر‭ ‬البشري،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ان‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المؤتمرات‭ ‬المتخصصة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬المؤتمرات‭.‬

وقام‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بتكريم‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬والشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬والمتحدثين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬تطبق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭.‬

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