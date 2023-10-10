خلال رعايته مؤتمر إدارة الموارد البشرية.. وزير العمل:أهمية دور القيادات الإدارية في تطوير الكوادر العاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الــ(15) لإدارة الموارد البشرية الذي تنظمه شركة روشكوم في الفترة 9-10 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للشركة إم.أ. سريدار، وبمشاركة خبراء دوليين في تنمية الموارد البشرية، وأكثر من 150 مشاركاً من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة من داخل وخارج مملكة البحرين.
ويناقش المؤتمر محور التميز القيادي والتنظيم الإداري وتنمية المهارات الإدارية والابداعية وانعكاس ذلك على أداء الموظفين وصولاً الى تميزهم ورفع كفاءة أدائهم وتحسين الانتاجية. كما يستعرض المؤتمر أهم التجارب المتميزة والرائدة في مجال تنمية القيادات الإدارية.
وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد حميدان أهمية مثل هذه المؤتمرات النوعية التي تسلط الضوء على تنمية الموارد البشرية ومواكبة المستجدات لمواكبة متطلبات العصر، مشيراً إلى أهمية دور القيادات في التنظيم الإداري للمنشآت وخاصة في ظل تحديث الاتجاهات والمفاهيم المعاصرة في مهام القيادة الإدارية التي تسهم في تطوير الكوادر العاملة والعمل الجماعي الذي يسهم في تطوير المنشآت وتحقيق النتائج الإيجابية على مستوى الإنتاج والربحية، راجياً ان تسهم مخرجات المؤتمر في الارتقاء بمجالات تنمية الموارد البشرية.
وأضاف وزير العمل أن مملكة البحرين تولي تطوير الموارد البشرية الوطنية أولوية وذلك لتكون الخيار الأفضل عند التوظيف في سوق العمل، لافتاً في هذا السياق إلى ما تتميز به القيادات الإدارية البحرينية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها وتميزها في إدارة مختلف الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص، مؤكداً أهمية استمرار عملية التدريب الاحترافي والنوعي لصقل المهارات والقدرات الشخصية والمهنية لإعداد الكوادر القيادية الوطنية في سوق العمل.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة روشكوم قد أشاد في كلمة له برعاية وزير العمل لهذه الفعالية التي تعكس اهتمام وحرص حكومة مملكة البحرين على دعم الأنشطة والجهود التي تسهم في الارتقاء بالعنصر البشري، مؤكداً ان إقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة تعزز من موقع البحرين في مجال صناعة المؤتمرات.
وقام وزير العمل خلال الحفل بتكريم الجهات الداعمة والشركات المشاركة والمتحدثين في المؤتمر إضافة إلى المؤسسات والشركات التي تطبق أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية.
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