جامعة البحرين تصدر كتاباً عن حقوق الإنسان وتطبيقاتها في المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدرت عن كلية الحقوق بجامعة البحرين الطبعة الأولى من كتاب: «حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مملكة البحرين»، الذي يشرح مفاهيم ومصطلحات حقوق الإنسان، ومبادئها، وقواعدها، وخصوصياتها، سواءٌ تلك المتعارف عليها في مملكة البحرين، أم المتعارف عليها عالمياً.
والكتاب - الذي شارك في إعداده كل من الأستاذ المشارك بقسم القانون العام الدكتور مروان محمد المدرس، والأستاذ المشارك بقسم القانون العام الدكتور بدر محمد عادل، والأستاذة المشاركة بقسم القانون الخاص الدكتورة وفاء يعقوب جناحي- يتناول جميع المحاور ذات الصلة بالتشريع البحريني وحقوق الإنسان، بشكل متلازم، وبأسلوب سهل.
ويغطي الكتاب كل أصناف حقوق الإنسان ومضامينها الصادرة منذ العام 1948م، ولم يغفل عن التقسيمات والتمايزات التي تطبع حقوق الإنسان، والأسس التي تبنى عليها فلسفياً وقانونياً، والمصادر التي تنهل منها قواعدها وأحكامها، التي منها على الصعيد المحلي ميثاق العمل الوطني، والدستور، والتشريعات ذات العلاقة.
ويتميَّز الكتاب بالوضوح وعدم التعقيد، وله أهمية كبيرة لاعتبارات علمية وأكاديمية، فمن الناحية التربوية فهو موجه للطلاب في المستويات الجامعية الأولى، لينمي ثقافتهم في مجال حقوق الإنسان، ويقوي شخصيتهم وهويتهم الوطنية، ويعرفهم على حقوقهم وواجباتهم. كما يبرز الكتاب جهود مملكة البحرين في إقرار حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، سواءً على صعيد الدستور والتشريعات والقوانين، أم على مستوى الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، عبر التوقيع على الاتفاقيات ذات الصلة، والمصادقة عليها.
ويسهب الكتاب في شرح مبادئ ومضامين حقوق الإنسان التي منها: «الحق في الحياة، وتجريم التعذيب، وحظر الرق والعبودية، والحق في الحرية والأمان الشخصيين، والعقوبات البديلة، والحق في الخصوصية، وحرية التنقل والسفر، وحرية الفكر والوجدان والدين، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التملك والتقاضي، والحق في المساواة وعدم التمييز، وحق الانتخاب والترشح، إلى جانب الحقوق الثقافية والبيئية، وغير ذلك».
والكتاب - الذي يقع في أربعة فصول في (304) صفحات من الحجم المتوسط - طبع بمطبعة جامعة البحرين، ويعد من الإصدارات العلمية الحديثة في مجال حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وقد تم تحكيمه داخل مملكة البحرين وخارجها، من قبل أساتذة مختصين في مجال حقوق الإنسان، أشادوا بالجهد المبذول في إعداده، وهو كتاب دراسي محكم من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين، ويمثل واحداً من إصدارات الجامعة التي تُسهم في نشر الوعي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
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