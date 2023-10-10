جامعة البحرين تصدر كتاباً عن حقوق الإنسان وتطبيقاتها في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

والكتاب‭ - ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬إعداده‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬مروان‭ ‬محمد‭ ‬المدرس،‭ ‬والأستاذ‭ ‬المشارك‭ ‬بقسم‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬بدر‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬والأستاذة‭ ‬المشاركة‭ ‬بقسم‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬الدكتورة‭ ‬وفاء‭ ‬يعقوب‭ ‬جناحي‭- ‬يتناول‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتشريع‭ ‬البحريني‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بشكل‭ ‬متلازم،‭ ‬وبأسلوب‭ ‬سهل‭.

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ويغطي‭ ‬الكتاب‭ ‬كل‭ ‬أصناف‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومضامينها‭ ‬الصادرة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1948م،‭ ‬ولم‭ ‬يغفل‭ ‬عن‭ ‬التقسيمات‭ ‬والتمايزات‭ ‬التي‭ ‬تطبع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والأسس‭ ‬التي‭ ‬تبنى‭ ‬عليها‭ ‬فلسفياً‭ ‬وقانونياً،‭ ‬والمصادر‭ ‬التي‭ ‬تنهل‭ ‬منها‭ ‬قواعدها‭ ‬وأحكامها،‭ ‬التي‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬والدستور،‭ ‬والتشريعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭. ‬

ويتميَّز‭ ‬الكتاب‭ ‬بالوضوح‭ ‬وعدم‭ ‬التعقيد،‭ ‬وله‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬لاعتبارات‭ ‬علمية‭ ‬وأكاديمية،‭ ‬فمن‭ ‬الناحية‭ ‬التربوية‭ ‬فهو‭ ‬موجه‭ ‬للطلاب‭ ‬في‭ ‬المستويات‭ ‬الجامعية‭ ‬الأولى،‭ ‬لينمي‭ ‬ثقافتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ويقوي‭ ‬شخصيتهم‭ ‬وهويتهم‭ ‬الوطنية،‭ ‬ويعرفهم‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬وواجباتهم‭. ‬كما‭ ‬يبرز‭ ‬الكتاب‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬دولياً،‭ ‬سواءً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدستور‭ ‬والتشريعات‭ ‬والقوانين،‭ ‬أم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬عبر‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬والمصادقة‭ ‬عليها‭. ‬

ويسهب‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬شرح‭ ‬مبادئ‭ ‬ومضامين‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التي‭ ‬منها‭: ‬‮«‬الحق‭ ‬في‭ ‬الحياة،‭ ‬وتجريم‭ ‬التعذيب،‭ ‬وحظر‭ ‬الرق‭ ‬والعبودية،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والأمان‭ ‬الشخصيين،‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الخصوصية،‭ ‬وحرية‭ ‬التنقل‭ ‬والسفر،‭ ‬وحرية‭ ‬الفكر‭ ‬والوجدان‭ ‬والدين،‭ ‬وحرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬وحرية‭ ‬التملك‭ ‬والتقاضي،‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬المساواة‭ ‬وعدم‭ ‬التمييز،‭ ‬وحق‭ ‬الانتخاب‭ ‬والترشح،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الحقوق‭ ‬الثقافية‭ ‬والبيئية،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

‭ ‬والكتاب‭ - ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬فصول‭ ‬في‭ (‬304‭) ‬صفحات‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬المتوسط‭ - ‬طبع‭ ‬بمطبعة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬العلمية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحكيمه‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أساتذة‭ ‬مختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أشادوا‭ ‬بالجهد‭ ‬المبذول‭ ‬في‭ ‬إعداده،‭ ‬وهو‭ ‬كتاب‭ ‬دراسي‭ ‬محكم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عمادة‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويمثل‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬إصدارات‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬تُسهم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

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