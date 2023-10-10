تجديد الثقة في حسين المير رئيسا لجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬تزكية‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬المير‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الغريب‭ ‬نائبا‭ ‬الرئيس،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬العنزور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام،‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬أمينا‭ ‬ماليا،‭ ‬الدكتور‭ ‬جلال‭ ‬عبدالله‭ ‬كمال،‭ ‬عقيل‭ ‬المدوب،‭ ‬والدكتورة‭ ‬لمياء‭ ‬محمود‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬

وناقش‭ ‬الحضور‭ ‬الصعوبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأخير‭ ‬في‭ ‬ترخيص‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬وضرورة‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لترخيص‭ ‬مساعدي‭ ‬طبيب‭ ‬الأسنان‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬سد‭ ‬الفراغ‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬العيادات‭. ‬وكذلك‭ ‬المشاكل‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الخاصة‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬تكلفة‭ ‬الصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬وسبل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬ميسرة‭ ‬لذلك‭. ‬وتم‭ ‬طرح‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬ميسرة‭ ‬ومخصصة‭ ‬للعيادات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلات‭ ‬وتوسعة‭ ‬أو‭ ‬تجديد‭ ‬لمواكبة‭ ‬الارتقاء‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والعناية‭ ‬برضا‭ ‬مرتادي‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬مبادرات‭ ‬لإشراك‭ ‬الطب‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وتدريبهم‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬لقيادة‭ ‬دفة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬مستقبلا‭.‬

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