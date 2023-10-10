تجديد الثقة في حسين المير رئيسا لجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انتخبت الجمعية العمومية لجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة مجلس إدارتها للدورة 2023-2025 بحضور أعضاء الجمعية، كما تم اعتماد التقريرين الأدبي والمالي للدورة المنصرمة، وتم مناقشة هموم المهنة والصعوبات التي يواجهها المستثمرون في القطاع الصحي الخاص في مملكة البحرين.
وتم تزكية الدكتور حسين المير رئيسا لمجلس الإدارة، الدكتور عبدالرحمن الغريب نائبا الرئيس، الدكتور محمد العنزور أمين السر العام، أحمد السلوم أمينا ماليا، الدكتور جلال عبدالله كمال، عقيل المدوب، والدكتورة لمياء محمود أعضاء مجلس الإدارة.
وناقش الحضور الصعوبات المتعلقة بالتأخير في ترخيص الكوادر الصحية وضرورة إيجاد حلول لترخيص مساعدي طبيب الأسنان بحيث يتم سد الفراغ الموجود في العيادات. وكذلك المشاكل المترتبة على كاهل المؤسسات الصحية الخاصة بسبب ارتفاع تكلفة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وسبل إيجاد حلول ميسرة لذلك. وتم طرح حلول تمويلية ميسرة ومخصصة للعيادات والمراكز الطبية الخاصة التي تحتاج إلى إجراء تعديلات وتوسعة أو تجديد لمواكبة الارتقاء المرتقب في جودة الخدمات الصحية في القطاع الخاص والعناية برضا مرتادي الطب الخاص على مستوى الأصعدة.
كما طرحت مبادرات لإشراك الطب الخاص في تدريب الأطباء الباحثين عن العمل وتدريبهم وتأهيلهم لقيادة دفة الخدمات الصحية مستقبلا.
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