Wednesday, 11 October 2023 04:01 GMT

جلسات علمية وورش تدريبية وجولات سياحية بالملتقى العلمي الـ21

10/10/2023 7:21:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬السنوي‭ ‬الـ21‭ ‬برعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: (‬إدماج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭.. ‬فرص‭ ‬وتحديات‭)‬،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ - ‬19‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬جلسات‭ ‬علمية،‭ ‬وثلاث‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية،‭ ‬وجولات‭ ‬سياحية‭ ‬لضيوف‭ ‬المملكة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬150‭ ‬ناشطاً‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬والخبراء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والكوادر‭ ‬وذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭.‬

وتناقش‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬16‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تناقش‭ ‬المحاور‭ ‬التالية‭: ‬التهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لدمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الدمج،‭ ‬وآليات‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتتناول‭ ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجربة‭ ‬كلية‭ ‬الخليج‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وجامعة‭ ‬الكويت‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والتدريب‭ ‬بالكويت،‭ ‬والكلية‭ ‬التقنية‭ ‬وجامعة‭ ‬طيبة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وتستخدم‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أكاديميون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب،‭ ‬مناهج‭ ‬وأدوات‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬الطلاب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬استعدادهم‭ ‬للتعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬ودراسة‭ ‬مسحية‭ ‬للخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الجامعية،‭ ‬واستخدامات‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي،‭ ‬وقياس‭ ‬آراء‭ ‬الطلاب‭ ‬حول‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬ودور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مشكلاتهم‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتعليمية‭.. ‬إلخ‭.‬

كما‭ ‬يشتمل‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إكساب‭ ‬الأسرة‭ ‬والكادر‭ ‬التدريسي‭ ‬والطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬أنفسهم‭ ‬مهارات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭. ‬ويختتم‭ ‬بحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬تصدر‭ ‬توصيات‭ ‬تقدمها‭ ‬الجمعية‭ ‬لصناع‭ ‬القرار‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬وأحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ (‬1999م‭) ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬بعد‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬أيضاً‭ ‬للملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للجمعية‭ (‬2019م‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: (‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭... ‬تحد‭ ‬وطموح‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ورعاية‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تمكينهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كلمات دالة

MENAFN10102023000055011008ID1107222131

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث