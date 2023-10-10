جلسات علمية وورش تدريبية وجولات سياحية بالملتقى العلمي الـ21

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتناقش‭ ‬الجلسات‭ ‬العلمية‭ ‬16‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬تناقش‭ ‬المحاور‭ ‬التالية‭: ‬التهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لدمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الدمج،‭ ‬وآليات‭ ‬دمج‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬خاصة‭ ‬عن‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭ ‬للطلاب‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬وتتناول‭ ‬تجربة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وتجربة‭ ‬كلية‭ ‬الخليج‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬وجامعة‭ ‬الكويت‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتعليم‭ ‬التطبيقي‭ ‬والتدريب‭ ‬بالكويت،‭ ‬والكلية‭ ‬التقنية‭ ‬وجامعة‭ ‬طيبة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وتستخدم‭ ‬الأوراق‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أكاديميون‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومن‭ ‬مصر‭ ‬والمغرب،‭ ‬مناهج‭ ‬وأدوات‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬الطلاب‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لقياس‭ ‬مدى‭ ‬استعدادهم‭ ‬للتعليم‭ ‬الجامعي،‭ ‬ودراسة‭ ‬مسحية‭ ‬للخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الجامعية،‭ ‬واستخدامات‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي،‭ ‬وقياس‭ ‬آراء‭ ‬الطلاب‭ ‬حول‭ ‬الحياة‭ ‬الجامعية،‭ ‬ودور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬مشكلاتهم‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والتعليمية‭.. ‬إلخ‭.‬

كما‭ ‬يشتمل‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إكساب‭ ‬الأسرة‭ ‬والكادر‭ ‬التدريسي‭ ‬والطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬أنفسهم‭ ‬مهارات‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الدمج‭ ‬الجامعي‭. ‬ويختتم‭ ‬بحلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬تصدر‭ ‬توصيات‭ ‬تقدمها‭ ‬الجمعية‭ ‬لصناع‭ ‬القرار‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬تقدم‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬وأحد‭ ‬مؤسسي‭ ‬الجمعية‭ ‬الخليجية‭ ‬للإعاقة‭ (‬1999م‭) ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬الملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬بعد‭ ‬رعاية‭ ‬سموه‭ ‬أيضاً‭ ‬للملتقى‭ ‬العلمي‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬للجمعية‭ (‬2019م‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: (‬رياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭... ‬تحد‭ ‬وطموح‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬واهتمامه‭ ‬بذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ورعاية‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تمكينهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

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