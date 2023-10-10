الاتـحـاد الـحـر يـندد بالاعتداءات الإسرائيلية علـــى المدنيــيــن الـفـلـسـطـيـنــيـيـن الـعـــزل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن تضامنه الكامل مع عمال وشعب فلسطين الأبية في هذه الأوقات الصعبة وإدانته بشدة استهداف الأطفال والمدنيين العزل والبنى التحتية في العملية من قبل العصابات الإسرائيلية.
وأكد أن هذه الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني جرائم حرب غير مسؤولة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف الاتحاد الحر أن الأحداث الحالية تؤكد أن الممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة والاعتداءات على المقدسات والمسجد الأقصى المبارك والاستيطان غير القانوني هم الأسباب الرئيسية وراء تصاعد التوتر والعنف ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك ويتصدى لهذه التجاوزات ويعمل على تحقيق حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يكفل حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه سيستمر في دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة، وسيواصل العمل على نشر الوعي والتوعية بالقضية الفلسطينية وتعزيز التضامن الدولي بها.
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