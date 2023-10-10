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الاتـحـاد الـحـر يـندد بالاعتداءات الإسرائيلية علـــى المدنيــيــن الـفـلـسـطـيـنــيـيـن الـعـــزل

10/10/2023 7:21:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعرب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬تضامنه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬عمال‭ ‬وشعب‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الصعبة‭ ‬وإدانته‭ ‬بشدة‭ ‬استهداف‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬العزل‭ ‬والبنى‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العصابات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأعمال‭ ‬العدوانية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة،‭ ‬وتشكل‭ ‬انتهاكًا‭ ‬صارخًا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وأضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬أن‭ ‬الأحداث‭ ‬الحالية‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الممارسات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬والاعتداءات‭ ‬على‭ ‬المقدسات‭ ‬والمسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬المبارك‭ ‬والاستيطان‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬هم‭ ‬الأسباب‭ ‬الرئيسية‭ ‬وراء‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬والعنف‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬ويتصدى‭ ‬لهذه‭ ‬التجاوزات‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬ودائم‭ ‬للصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬يكفل‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشريف‭.‬

وأكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬أنه‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬نضالهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحرية‭ ‬والعدالة،‭ ‬وسيواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والتوعية‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬الدولي‭ ‬بها‭.‬

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