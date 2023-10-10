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اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين في غزة

10/10/2023 7:20:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حيا‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬جهود‭ ‬مقاومة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأبي‭ ‬وشجاعتهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحرير‭ ‬فلسطين،‭ ‬مطالباً‭ ‬العالم‭ ‬المتحضر‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالنظر‭ ‬بعين‭ ‬العقل‭ ‬والحكمة‭ ‬في‭ ‬احتلال‭ ‬الصهاينة‭ ‬لفلسطين‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الاحتلال‭ ‬هو‭ ‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬في‭ ‬جبين‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يكيل‭ ‬بمكيالين‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬سوي‭ ‬ازدواجية‭ ‬المعايير‭ ‬حينما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبية‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وطنهم‭.. ‬وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بجانب‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وتضامن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البطل‭ ‬والصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ويطالب‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الإعلامية‭ ‬بضرورة‭ ‬ملاحقة‭ ‬مرتكبي‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭ ‬وإدانة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

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