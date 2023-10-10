اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حيا الاتحاد العام للصحفيين العرب جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي وشجاعتهم وتضحياتهم من أجل تحرير فلسطين، مطالباً العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في احتلال الصهاينة لفلسطين وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوي ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وقدم الاتحاد العام للصحفيين العرب خالص العزاء وصادق المواساة في شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم.. وقد نتج عن العدوان الإسرائيلي بجانب الشهداء من الشعب الفلسطيني شهداء من الصحافة الفلسطينية.
وتضامن الاتحاد العام للصحفيين العرب مع الشعب الفلسطيني البطل والصحفيين الفلسطينيين ويطالب كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الإعلامية بضرورة ملاحقة مرتكبي جميع هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وإدانة هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
كلمات دالة
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