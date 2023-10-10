اتحاد الصحفيين العرب يدين بكل قوة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬خالص‭ ‬العزاء‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬في‭ ‬شهداء‭ ‬فلسطين‭ ‬الأبية‭ ‬الذين‭ ‬نالوا‭ ‬الشهادة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬وطنهم‭.. ‬وقد‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بجانب‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬الفلسطينية‭.‬

وتضامن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬البطل‭ ‬والصحفيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ويطالب‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬الإعلامية‭ ‬بضرورة‭ ‬ملاحقة‭ ‬مرتكبي‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬وتقديمهم‭ ‬للعدالة‭ ‬وإدانة‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

كلمات دالة