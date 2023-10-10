عبدالرحمن جواهري ضيف الشرف لاحتفالية يوم المهندس البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقيم جمعية المهندسين البحرينية احتفالها السنوي بمناسبة «يوم المهندس البحريني» مساء يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من أكتوبر الجاري بمقر الجمعية في الجفير، بحضور عدد من الوزراء وعدد كبير من المسؤولين في القطاع الهندسي في البلاد ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، وذلك جرياً على عادة الجمعية منذ إقرار هذه المناسبة في العام 2014 تكريماً وتقديراً للدور الذي يضطلع به المهندس البحريني في تطور مهنة الهندسة ورفع شأن القطاع الهندسي وللتعريف بالجهود الكبيرة التي يبذلها المهندسون في هذا القطاع وتعزيز النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها مملكة البحرين.
إلى ذلك أكد المهندس جعفر محمد علي مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة بالجمعية على استكمال كافة استعداداتها لتنظيم هذا التجمع الهندسي السنوي الكبير، مشيراً إلى أن احتفالية هذا العام ستستضيف الدكتور عبد الرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو، كضيف شرف لهذه الاحتفالية، حيث تأتي استضافته وتكريمه لما يمتلكه جواهري من خبرة واسعة في المجال الهندسي وتبوؤه مراكز إدارية عليا في إدارة الشركات الصناعية الرائدة في البلاد.
وأشار مدير لجنة الإعلام والعلاقات العامة على الدور الذي تضطلع به الجمعية في رعاية ودعم المهندس البحريني في كافة مراحل ارتباطه بمهنة الهندسة.
من جانبه أشار المهندس حبيب الجبوري مدير لجنة الأنشطة وخدمة المجتمع بالجمعية إلى اهتمام الجمعية بدعم مواهب المهندسين واهتماماتهم، وبالجانب الاجتماعي وذلك من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجمعية للأعضاء، لافتاً الانتباه أنه انطلاقاً من هذا الجانب فقد عمدت الجمعية في احتفالية هذا العام لإقامة معرض لهوايات المهندسين يقام مصاحباً لاحتفالية يوم المهندس البحريني، حيث يشارك في هذا المعرض أكثر من 20 مهندساً يعرضون نماذج من هواياتهم وفنونهم المختلفة في هذا المعرض.
وأضاف الجبوري بأن الجمعية تثمّن كل مساهمات الأعضاء والمهندسين البحرينيين عموماً في رفد القطاع الهندسي بمملكة البحرين بخبراتهم وإمكاناتهم التي أسهمت مساهمة فعالة في التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد، مؤكداً على أن احتفالية «يوم المهندس البحريني» ومنذ انطلاقتها إنما جاءت لتؤكد هذا التقدير الكبير لأعضائها المهندسين، مشيراً إلى أن احتفالية يوم المهندس البحريني لهذا العام 2023م ستتضمن فعاليات عدة منها عرض فيديو في بداية الاحتفالية يتضمن تهاني من مسئولي القطاع الهندسي في مملكة البحرين، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة جمعية المهندسين البحرينية لفئة المهندس المتميز بفئاتها الثلاث: جائزة أفضل إنجاز مهني، وجائزة المهندس المتمرس، وجائزة المهندس الشاب، وكذلك لفئة أفضل مشروع تخرج في التخصصات الهندسية المختلفة، مشيراً الجبوري إلى استحداث فعالية مصاحبة للفعالية الرئيسية وهي إقامة مناظرة بعنوان (الذكاء الاصطناعي كخيار أمثل للتطبيقات الهندسية، فهل سيعمل على تحفيز الإبداع أم خنق الأصالة؟)، وذلك بالتعاون بين جمعية المهندسين البحرينية ومركز مناظرات البحرين، حيث يتكون هذا المجلس النقاشي من فريق يؤيد هذا الرأي ويتكون من كل من أ. د. مهاب منجود و د. هشام العمال فيما يتكون الفريق الآخر من المهندس عبدالله العباسي (الرئيس التنفيذي لشركة تامكون)، والمهندس فائق المنديل.
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