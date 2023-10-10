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عبدالرحمن جواهري ضيف الشرف لاحتفالية يوم المهندس البحريني

10/10/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقيم‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬احتفالها‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمقر‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬الجفير،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬وذلك‭ ‬جرياً‭ ‬على‭ ‬عادة‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬إقرار‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬تكريماً‭ ‬وتقديراً‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مهنة‭ ‬الهندسة‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬وللتعريف‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المهندسون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬وتعزيز‭ ‬النهضة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬جعفر‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬بالجمعية‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬كافة‭ ‬استعداداتها‭ ‬لتنظيم‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬الهندسي‭ ‬السنوي‭ ‬الكبير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ستستضيف‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو،‭ ‬كضيف‭ ‬شرف‭ ‬لهذه‭ ‬الاحتفالية،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬استضافته‭ ‬وتكريمه‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬جواهري‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الهندسي‭ ‬وتبوؤه‭ ‬مراكز‭ ‬إدارية‭ ‬عليا‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مراحل‭ ‬ارتباطه‭ ‬بمهنة‭ ‬الهندسة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬المهندس‭ ‬حبيب‭ ‬الجبوري‭ ‬مدير‭ ‬لجنة‭ ‬الأنشطة‭ ‬وخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬بالجمعية‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬الجمعية‭ ‬بدعم‭ ‬مواهب‭ ‬المهندسين‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬وبالجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفعاليات‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الجمعية‭ ‬للأعضاء،‭ ‬لافتاً‭ ‬الانتباه‭ ‬أنه‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬فقد‭ ‬عمدت‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬احتفالية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لإقامة‭ ‬معرض‭ ‬لهوايات‭ ‬المهندسين‭ ‬يقام‭ ‬مصاحباً‭ ‬لاحتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬مهندساً‭ ‬يعرضون‭ ‬نماذج‭ ‬من‭ ‬هواياتهم‭ ‬وفنونهم‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭.‬

وأضاف‭ ‬الجبوري‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬تثمّن‭ ‬كل‭ ‬مساهمات‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمهندسين‭ ‬البحرينيين‭ ‬عموماً‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بخبراتهم‭ ‬وإمكاناتهم‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬مساهمة‭ ‬فعالة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬البلاد،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬احتفالية‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬إنما‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬الكبير‭ ‬لأعضائها‭ ‬المهندسين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفالية‭ ‬يوم‭ ‬المهندس‭ ‬البحريني‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬2023م‭ ‬ستتضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاحتفالية‭ ‬يتضمن‭ ‬تهاني‭ ‬من‭ ‬مسئولي‭ ‬القطاع‭ ‬الهندسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬لفئة‭ ‬المهندس‭ ‬المتميز‭ ‬بفئاتها‭ ‬الثلاث‭: ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬إنجاز‭ ‬مهني،‭ ‬وجائزة‭ ‬المهندس‭ ‬المتمرس،‭ ‬وجائزة‭ ‬المهندس‭ ‬الشاب،‭ ‬وكذلك‭ ‬لفئة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬الهندسية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬الجبوري‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ ‬فعالية‭ ‬مصاحبة‭ ‬للفعالية‭ ‬الرئيسية‭ ‬وهي‭ ‬إقامة‭ ‬مناظرة‭ ‬بعنوان‭ (‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬كخيار‭ ‬أمثل‭ ‬للتطبيقات‭ ‬الهندسية،‭ ‬فهل‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الإبداع‭ ‬أم‭ ‬خنق‭ ‬الأصالة؟‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬جمعية‭ ‬المهندسين‭ ‬البحرينية‭ ‬ومركز‭ ‬مناظرات‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتكون‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬النقاشي‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬يؤيد‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬ويتكون‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أ‭. ‬د‭. ‬مهاب‭ ‬منجود‭ ‬و‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬العمال‭ ‬فيما‭ ‬يتكون‭ ‬الفريق‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬العباسي‭ (‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬تامكون‭)‬،‭ ‬والمهندس‭ ‬فائق‭ ‬المنديل‭.‬

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