انخفاض نسبة الأعطال في الكهرباء إلى 13% وعدد الانقطاعات إلى 5%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء أن الهيئة تسعى دائما إلى تحقيق أهدافها المتعلقة في استدامة وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ضمن أعلى المقاييس بكل كفاءة وفاعلية، وما قامت به هذا العام لمواجهة ارتفاع الأحمال الكهربائية القياسية في مملكة البحرين، يعكس حجم الاستثمارات في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء، والمستوى المتميز لأداء الكوادر الفنية والتقنيات المتقدمة ومساهمتهما في تحقيق نسب أعطال أقل من العام الماضي، وانخفاض في الانقطاعات خلال موسم الصيف.
وأشار أنه وفي ظل ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى مستويات قياسية خلال فترة الصيف، انخفضت من جانب آخر نسبة أعطال كابلات الجهد المتوسط بنسبة 11% وانخفاض نسبة أعطال كابلات الجهد المنخفض بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه مملكة البحرين أقصى حمل في تاريخ المملكة والبالغ 3819 ميجاوات في 13 أغسطس 2023 والذي يمثل زيادة في الاستهلاك بنسبة 2,99% مقارنة بالعام الماضي. وقد انعكس ذلك إيجابياً على مؤشرات اعتمادية الشبكة (وهي مؤشرات معتمدة دولياً) حيث انخفض «مؤشر SAIFI » (مؤشر لقياس عدد الانقطاعات بالشبكة، عدد المرات في السنة) إلى 0.11 مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 1، وانخفض «مؤشر SAIDI» (مؤشر لقياس مدة الانقطاعات بالشبكة، بعدد الدقائق في السنة) إلى 4.43 دقائق مقارنة بالمعدل الدولي والذي يبلغ حوالي 116 دقيقة. ما يؤكد تميز شبكة الكهرباء بمملكة البحرين على المستوى العالمي وقدرتها على توفير خدمات ذات جودة واعتمادية موثوقة، تدعم عملية التطور العمراني والتنمية الاقتصادية في المملكة.
في ذات السياق، أكد المهندس أن الهيئة نجحت في تحقيق انخفاض بنسبة 5% في عدد انقطاعات الكهرباء في المملكة مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من تسجيل درجات حرارة استثنائية ونسب رطوبة عالية خلال موسم الصيف لهذا العام، فيما تمكنت الهيئة أيضاً من تقليل مدة الوقت اللازم لإعادة التيار الكهربائي للمشتركين إلى أقل من ساعة واحدة.
وبدوره شكر جميع القائمين والعاملين في إدارتي توزيع ونقل الكهرباء على جهودهم المتميزة ودورهم الفعال في تحقيق هذه النسب متمنيا لهم التوفيق، والمزيد من الإنجازات.
مشدداً أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تهدف إلى رفع قدرة وكفاءة واعتمادية وجودة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز التشغيل الآمن والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في مملكة البحرين، علاوة على ذلك تعمل الهيئة ضمن خطة احترازية قبل موسم الصيف لإجراء جميع أعمال الصيانة الوقائية والدورية الضرورية للشبكة وملحقاتها للمحافظة على استقرارها.
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