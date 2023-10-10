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انخفاض نسبة الأعطال في الكهرباء إلى 13% وعدد الانقطاعات إلى 5%

10/10/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتعلقة‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬وتوفير‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬المقاييس‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية،‭ ‬وما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لمواجهة‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأحمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬لقطاعي‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬والمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬لأداء‭ ‬الكوادر‭ ‬الفنية‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومساهمتهما‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نسب‭ ‬أعطال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وانخفاض‭ ‬في‭ ‬الانقطاعات‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأحمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬قياسية‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الصيف،‭ ‬انخفضت‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬نسبة‭ ‬أعطال‭ ‬كابلات‭ ‬الجهد‭ ‬المتوسط‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭% ‬وانخفاض‭ ‬نسبة‭ ‬أعطال‭ ‬كابلات‭ ‬الجهد‭ ‬المنخفض‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭% ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سجلت‭ ‬فيه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أقصى‭ ‬حمل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬والبالغ‭ ‬3819‭ ‬ميجاوات‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الاستهلاك‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭,‬99‭% ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭. ‬وقد‭ ‬انعكس‭ ‬ذلك‭ ‬إيجابياً‭ ‬على‭ ‬مؤشرات‭ ‬اعتمادية‭ ‬الشبكة‭ (‬وهي‭ ‬مؤشرات‭ ‬معتمدة‭ ‬دولياً‭) ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬ SAIFI ‮»‬‭ (‬مؤشر‭ ‬لقياس‭ ‬عدد‭ ‬الانقطاعات‭ ‬بالشبكة،‭ ‬عدد‭ ‬المرات‭ ‬في‭ ‬السنة‭) ‬إلى‭ ‬0‭.‬11‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬الدولي‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬1،‭ ‬وانخفض‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬ SAIDI» ‭(‬مؤشر‭ ‬لقياس‭ ‬مدة‭ ‬الانقطاعات‭ ‬بالشبكة،‭ ‬بعدد‭ ‬الدقائق‭ ‬في‭ ‬السنة‭) ‬إلى‭ ‬4‭.‬43‭ ‬دقائق‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمعدل‭ ‬الدولي‭ ‬والذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬116‭ ‬دقيقة‭. ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬تميز‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬واعتمادية‭ ‬موثوقة،‭ ‬تدعم‭ ‬عملية‭ ‬التطور‭ ‬العمراني‭ ‬والتنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

في‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬انخفاض‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭% ‬في‭ ‬عدد‭ ‬انقطاعات‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬السابقة،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬استثنائية‭ ‬ونسب‭ ‬رطوبة‭ ‬عالية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬فيما‭ ‬تمكنت‭ ‬الهيئة‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬تقليل‭ ‬مدة‭ ‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬لإعادة‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬للمشتركين‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭.‬

وبدوره‭ ‬شكر‭ ‬جميع‭ ‬القائمين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬إدارتي‭ ‬توزيع‭ ‬ونقل‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المتميزة‭ ‬ودورهم‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النسب‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق،‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭.‬

مشدداً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعمل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدة‭ ‬مشاريع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬وكفاءة‭ ‬واعتمادية‭ ‬وجودة‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التشغيل‭ ‬الآمن‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنظومة‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تعمل‭ ‬الهيئة‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬احترازية‭ ‬قبل‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬لإجراء‭ ‬جميع‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والدورية‭ ‬الضرورية‭ ‬للشبكة‭ ‬وملحقاتها‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرارها‭.‬

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