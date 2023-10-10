وزير شؤون الدفاع يستعرض مع وفد موظفي الكونجرس الأمريكي العلاقات بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وفداً من موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، صباح أمس الثلاثاء.
وخلال اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بوفد موظفي مجلسي الشيوخ والنواب بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كما تم استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
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