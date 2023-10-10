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وزير شؤون الدفاع يستعرض مع وفد موظفي الكونجرس الأمريكي العلاقات بين البلدين

10/10/2023 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بوفد‭ ‬موظفي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشيوخ‭ ‬والنواب‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

حضر‭ ‬اللقاء‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬مال‭ ‬الله‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للإمداد‭ ‬والتموين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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