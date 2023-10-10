رئيس الأعلى للصحة يفتتح وحدة الأشعة الجديدة في مجمع السلمانية الطبي

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- Akhbar Al Khaleej) افتتح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أمس وحدة الأشعة الجديدة في مجمع السلمانية الطبي التي تشمل أحدث التقنيات الطبية في مجال الأشعة التخصصية ومن أهمها الماموغرام (تصوير أشعة الثدي) والـ
MRI (تصوير أشعة الرنين المغناطيسي)، وذلك تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام.
وفي مستهل الزيارة، ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكافة الجهود المبذولة من أجل تطوير منظومة الخدمات الصحية في المملكة والارتقاء بها من الجوانب كافة بما يعزز جودتها وكفاءتها.
وفي هذا الإطار أشاد رئيس المجلس الأعلى للصحة بالمستوى المتقدم لخدمات وحدة الأشعة، وما توفره من خدمات متكاملة للمرضى ومرتادي المجمع وبما يحقق رؤية القطاع الصحي في الاستفادة من أفضل الأجهزة والتقنيات الطبية وتسخيرها لخدمة المرضى في كافة التخصصات الطبية.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن بالغ الشكر والتقدير لرئيس المجلس الأعلى للصحة على تفضله بافتتاح وحدة الأشعة الجديدة، مؤكداً حرص المستشفيات الحكومية على مواصلة تعزيز التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في مملكة البحرين على مختلف المستويات بما يحقق أهدافه المنشودة.
وأوضح الدكتور الأنصاري أنّ الإدارة التنفيذية للمستشفيات الحكومية حريصة على مواكبة مختلف التطورات التقنية والعلاجية، وذلك في إطار متابعة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومجلس أمناء المستشفيات الحكومية برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ضمن حزمة المبادرات التطويرية الشاملة التي يشهدها مجمع السلمانية الطبي، وقال: «نحن سعداء اليوم بافتتاح هذه الوحدة التي من شأنها أن تقدم أفضل الخدمات للمرضى من خلال إجراء الأشعة المتطورة».
وأوضح أن الجهاز المستخدم في الوحدة يعد من أحدث أجهزة أشعة الثدي التشخيصية والتداخلية وأكثرها تطورا بوجود عدة مميزات كالتصوير الثلاثي الأبعاد بأقل جرعة إشعاع مقارنة بباقي الأنواع، مشيراً إلى أنّ المميزات المهمة لجهاز الماموغرام الرقمي GE pristina تتمثل في إجراء أشعة الماموغرام بالصبغة التي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في تشخيص ومتابعة أمراض الثدي بدقة، كما يسمح الجهاز بعمل إجراءات الخزعات والعينات بعدة وضعيات بما يتناسب مع حالة كل مريض.
وقال الدكتور الأنصاري إنه تم البدء بأخذ خزعات وعينات الثدي تحت الاسترشاد الإشعاعي وتحديد أماكن غير الطبيعية بالأسلاك الطبية الرفيعة بنجاح وتصوير المرضى عن طريق هذا الجهاز بدءاً من شهر يوليو على التوالي، مؤكدا أن المستشفيات الحكومية بالتعاون مع شركة GE Healthcare نظمت دورة تدريبية لمنتسبي قسم الأشعة على استخدام جهاز الماموغرام (جهاز أشعة الثدي) الجديد بما يحقق أفضل الخدمات وآليات التشخيص والعلاج للمرضى.
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