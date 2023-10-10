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رئيس الأعلى للصحة يفتتح وحدة الأشعة الجديدة في مجمع السلمانية الطبي

10/10/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أمس‭ ‬وحدة‭ ‬الأشعة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأشعة‭ ‬التخصصية‭ ‬ومن‭ ‬أهمها‭ ‬الماموغرام‭ (‬تصوير‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭) ‬والـ MRI ‭ (‬تصوير‭ ‬أشعة‭ ‬الرنين‭ ‬المغناطيسي‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الزيارة،‭ ‬ثمن‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬كافة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬جودتها‭ ‬وكفاءتها‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬لخدمات‭ ‬وحدة‭ ‬الأشعة،‭ ‬وما‭ ‬توفره‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬للمرضى‭ ‬ومرتادي‭ ‬المجمع‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤية‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الأجهزة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الطبية‭ ‬وتسخيرها‭ ‬لخدمة‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بافتتاح‭ ‬وحدة‭ ‬الأشعة‭ ‬الجديدة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬أنّ‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬والعلاجية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬متابعة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ومجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬اليوم‭ ‬بافتتاح‭ ‬هذه‭ ‬الوحدة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إجراء‭ ‬الأشعة‭ ‬المتطورة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬الوحدة‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬أجهزة‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭ ‬التشخيصية‭ ‬والتداخلية‭ ‬وأكثرها‭ ‬تطورا‭ ‬بوجود‭ ‬عدة‭ ‬مميزات‭ ‬كالتصوير‭ ‬الثلاثي‭ ‬الأبعاد‭ ‬بأقل‭ ‬جرعة‭ ‬إشعاع‭ ‬مقارنة‭ ‬بباقي‭ ‬الأنواع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المميزات‭ ‬المهمة‭ ‬لجهاز‭ ‬الماموغرام‭ ‬الرقمي‭ ‬ GE ‭ ‬ pristina ‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬أشعة‭ ‬الماموغرام‭ ‬بالصبغة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬ومتابعة‭ ‬أمراض‭ ‬الثدي‭ ‬بدقة،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬الجهاز‭ ‬بعمل‭ ‬إجراءات‭ ‬الخزعات‭ ‬والعينات‭ ‬بعدة‭ ‬وضعيات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬كل‭ ‬مريض‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬الأنصاري‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬بأخذ‭ ‬خزعات‭ ‬وعينات‭ ‬الثدي‭ ‬تحت‭ ‬الاسترشاد‭ ‬الإشعاعي‭ ‬وتحديد‭ ‬أماكن‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬بالأسلاك‭ ‬الطبية‭ ‬الرفيعة‭ ‬بنجاح‭ ‬وتصوير‭ ‬المرضى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ GE ‭ ‬ Healthcare ‭ ‬نظمت‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬لمنتسبي‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬جهاز‭ ‬الماموغرام‭ (‬جهاز‭ ‬أشعة‭ ‬الثدي‭) ‬الجديد‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬وآليات‭ ‬التشخيص‭ ‬والعلاج‭ ‬للمرضى‭.‬

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