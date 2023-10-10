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((الأعلى للمرأة)) يشارك في معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023

10/10/2023 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بجناح‭ ‬توعوي‭ ‬ضمن‭ ‬معرض‭ ‬كومكس‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬يتزامن‭ ‬إقامته‭ ‬مع‭ ‬منتدى‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2023‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬9‭ - ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬مجالات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومحاور‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وعلوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وبما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬ومسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬لمؤشرات‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬المختص‭ ‬باستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬والتواصل‭ ‬مباشرةً‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وتقنية‭ ‬المساعد‭ ‬الافتراضي‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬دعم‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجوال‭. ‬وتضمنت‭ ‬المبادرات‭ ‬كذلك‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬دون‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬للمركز،‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬للمجلس‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬اتحاد‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ (‬ W 3 C ‭) ‬ومعايير‭ (‬ CSS ‭). ‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬نواحي‭ ‬عمله،‭ ‬وتوجيه‭ ‬جهوده‭ ‬نحو‭ ‬تقنيات‭ ‬شاملة‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬نحو‭ ‬الرقمنة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬متقدمة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزز‭ ‬مشاركتها‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬استفادة‭ ‬المملكة‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمنصات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭.‬

كلمات دالة

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