((الأعلى للمرأة)) يشارك في معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المجلس،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬لمؤشرات‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين،‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬المختص‭ ‬باستقبال‭ ‬جميع‭ ‬الطلبات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬والتواصل‭ ‬مباشرةً‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وتقنية‭ ‬المساعد‭ ‬الافتراضي‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬دعم‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬وتطبيق‭ ‬الجوال‭. ‬وتضمنت‭ ‬المبادرات‭ ‬كذلك‭ ‬التطبيق‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بمركز‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستشارات‭ ‬دون‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬للمركز،‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المطور‭ ‬للمجلس‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬اتحاد‭ ‬الشبكة‭ ‬العالمية‭ (‬ W 3 C ‭) ‬ومعايير‭ (‬ CSS ‭). ‬

وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬نواحي‭ ‬عمله،‭ ‬وتوجيه‭ ‬جهوده‭ ‬نحو‭ ‬تقنيات‭ ‬شاملة‭ ‬تتناغم‭ ‬مع‭ ‬التوجه‭ ‬المحلي‭ ‬والعالمي‭ ‬نحو‭ ‬الرقمنة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬متقدمة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬وتعزز‭ ‬مشاركتها‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع،‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬استفادة‭ ‬المملكة‭ ‬والمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمنصات‭ ‬التقنية‭ ‬الحديثة‭.‬

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