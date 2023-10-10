((الأعلى للمرأة)) يشارك في معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك المجلس الأعلى للمرأة بجناح توعوي ضمن معرض كومكس البحرين للتكنولوجيا 2023، الذي يتزامن إقامته مع منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023 خلال الفترة من 9 - 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وذلك في إطار جهود المجلس الهادفة إلى تفعيل مجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ومحاور المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في التكنولوجيا وعلوم المستقبل، وبما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مملكة البحرين.
واستعرض المجلس خلال مشاركته مبادرات التحول الرقمي في المجلس، والتي شملت المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين، ومركز الاتصال المختص باستقبال جميع الطلبات الواردة إلى مركز دعم المرأة والتواصل مباشرةً مع الجمهور عبر الاتصال بالإنترنت، وتقنية المساعد الافتراضي التي تتيح دعم العملاء في أي وقت في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوال. وتضمنت المبادرات كذلك التطبيق الإلكتروني الخاص بمركز دعم المرأة الذي يتيح الحصول على الاستشارات دون الحضور الشخصي للمركز، والموقع الإلكتروني المطور للمجلس المتوافق مع معايير اتحاد الشبكة العالمية ( W 3 C ) ومعايير ( CSS ).
وتعكس هذه المشاركة حرص المجلس على مواكبة الابتكار والتطور في كافة نواحي عمله، وتوجيه جهوده نحو تقنيات شاملة تتناغم مع التوجه المحلي والعالمي نحو الرقمنة، وتوفير بيئة متقدمة تلبي احتياجات المرأة وتعزز مشاركتها الفعالة في تنمية المجتمع، وتسريع وتيرة استفادة المملكة والمجتمع البحريني من التطبيقات والمنصات التقنية الحديثة.
كلمات دالة
MENAFN10102023000055011008ID1107222124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.