بحث تعزيز أوجه التعاون في المجال الصحي بين البحرين وباكستان

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمعت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة مع نديم جان وزير الصحة بجمهورية باكستان الإسلامية وذلك على هامش أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط المنعقدة في القاهرة.
وخلال الاجتماع المشترك أكدت وزيرة الصحة عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية في المجال الصحي، مشيدةً بما تحقق من منجزات بين البلدين الصديقين في هذا المجال.
وأثناء الاجتماع الثنائي تم بحث مجالات تعزيز أوجه التعاون في المجال الصحي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، التي من أبرزها تبادل الخبرات الطبية في مجال الرعاية الصحية الأولية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
كما تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والقضايا والمستجدات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
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