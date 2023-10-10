بحث تعزيز أوجه التعاون في المجال الصحي بين البحرين وباكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬عمق‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬مشيدةً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأثناء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثنائي‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬وتحقيق‭ ‬التغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬ومناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬والمستجدات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

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