الجيش الإسرائيلي يقصف أراضي سورية ردا على إطلاق قذائف على الجولان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬قذائف‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬هضبة‭ ‬الجولان‭ ‬التي‭ ‬احتلتها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬ترد‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬ونيران‭ ‬قذائف‭ ‬الهاون‭ ‬نحو‭ ‬مصادر‭ ‬إطلاق‭ ‬القذائف‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬إطلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬نحو‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬القصف‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬السوري،‭ ‬رجح‭ ‬متحدث‭ ‬عسكري‭ ‬إسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬‮«‬قذائف‭ ‬هاون‮»‬‭.‬