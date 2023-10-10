Wednesday, 11 October 2023 04:00 GMT

خامنئي ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل

10/10/2023 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفى‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬ضلوع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ضدّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬مذكّرًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الإيراني‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬واعتبر‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عرفت‭ ‬‮«‬فشلًا‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إصلاحه‭ ‬في‭ ‬المجالَين‭ ‬العسكري‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأته‭ ‬حماس‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أشدّد‭ ‬على‭ ‬عبارة‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحه‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أنصار‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬وآخرين‭ ‬نشروا‭ ‬إشاعات‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬أو‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬إنهم‭ ‬على‭ ‬خطأ‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬فلسطين،‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬النضالات‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬كلّه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬تصدّرت‭ ‬إيران‭ ‬داعمي‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مع‭ ‬رفضها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬

MENAFN10102023000055011008ID1107222121

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث