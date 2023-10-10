خامنئي ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طهران‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نفى‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬أمس‭ ‬ضلوع‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ضدّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬مذكّرًا‭ ‬بالدعم‭ ‬الإيراني‭ ‬للفلسطينيين‭. ‬واعتبر‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬أمام‭ ‬كلية‭ ‬عسكرية‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬عرفت‭ ‬‮«‬فشلًا‭ ‬لا‭ ‬يُمكن‭ ‬إصلاحه‭ ‬في‭ ‬المجالَين‭ ‬العسكري‭ ‬والاستخباراتي‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬بدأته‭ ‬حماس‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أشدّد‭ ‬على‭ ‬عبارة‭: ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إصلاحه‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬أنصار‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬وآخرين‭ ‬نشروا‭ ‬إشاعات‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬أو‭ ‬الثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬الإسلامية‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬إنهم‭ ‬على‭ ‬خطأ‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬بالطبع‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬فلسطين،‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬النضالات‮»‬،‭ ‬داعيًا‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬كلّه‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭. ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬تصدّرت‭ ‬إيران‭ ‬داعمي‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬مع‭ ‬رفضها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الاتهامات‭ ‬بأنها‭ ‬مسؤولة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬