خامنئي ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طهران - (أ ف ب): نفى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أمس ضلوع طهران في العملية التي شنّتها حركة حماس ضدّ إسرائيل يوم السبت، مذكّرًا بالدعم الإيراني للفلسطينيين. واعتبر آية الله خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية أن إسرائيل عرفت «فشلًا لا يُمكن إصلاحه في المجالَين العسكري والاستخباراتي «بعد الهجوم الذي بدأته حماس. وأضاف «أشدّد على عبارة: لا يمكن إصلاحه».
وتابع «إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ». وقال أيضًا «بالطبع ندافع عن فلسطين، ندافع عن النضالات»، داعيًا «العالم الإسلامي كلّه «إلى «دعم الفلسطينيين». منذ السبت، تصدّرت إيران داعمي الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، مع رفضها في الوقت نفسه الاتهامات بأنها مسؤولة بشكل مباشر عن اندلاع الحرب.
MENAFN10102023000055011008ID1107222121
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.