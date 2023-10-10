قصف إسرائيلي على جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ – الوكالات‭: ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬باتجاهها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ومصدر‭ ‬عسكري‭ ‬لبناني‭. ‬

ويأتي‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬لليوم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الذي‭ ‬تشنه‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬العملية‭ ‬المباغتة‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬الحركة‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬العسكري‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬رشقات‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬القليلة،‭ ‬ردّ‭ ‬عليها‭ ‬العدو‭ ‬بالقصف‮»‬‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭.

‬وأوضحت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬الصواريخ‭ ‬أطلقت‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬الجليل‭ ‬الغربي‭ ‬بشمال‭ ‬إسرائيل‭.

‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬قال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إنه‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬تم‭ ‬تحديدها‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬‮«‬يرد‭ ‬جنود‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حالياً‭ ‬بقصف‭ ‬مدفعي‮»‬‭. ‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬وفق‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬محيط‭ ‬بلدات‭ ‬عدّة‭ ‬بينها‭ ‬مروحين‭ ‬والضهيرة‭ ‬والبستان،‭ ‬وترددت‭ ‬أصداؤه‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

كما‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬وفق‭ ‬مصور‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نقاطاً‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬وتلال‭ ‬كفرشوبا‭.

‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته،‭ ‬أعلنت‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ (‬يونيفيل‭) ‬عن‭ ‬رصدها‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬صور‮»‬‭. ‬

وأضافت‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬اتصالاتنا‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬لتهدئة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الخطير‭ ‬للغاية،‭ ‬ونحثّ‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الحرج‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تتبن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬باتجاه‭ ‬إسرائيل‭ ‬أمس‭. ‬

وكانت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أعلنت‭ ‬الإثنين‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تسلل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬نفّذتها‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬العملية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت‭.

‬وأعلنت‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬عليها‭ ‬إسرائيل‭ ‬بقصف‭ ‬كثيف‭ ‬استهدف‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جرى‭ ‬تشييعهم‭ ‬أمس‭. ‬

وأفاد‭ ‬الحزب‭ ‬بأنّه‭ ‬قصف‭ ‬ثكنتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬‮«‬رد‭ ‬أولي‮»‬‭ ‬على‭ ‬مقتل‭ ‬عناصره‭ ‬الثلاثة‭.

‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬يقصف‭ ‬فيها‭ ‬الحزب‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬إذ‭ ‬أعلن‭ ‬الأحد‭ ‬إطلاقه‭ ‬‮«‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬قذائف‭ ‬المدفعية‭ ‬والصواريخ‭ ‬الموجّهة‮»‬‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مزارع‭ ‬شبعا‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭.‬