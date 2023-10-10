مدرب مينيسوتا: أبوظبي منحتنا تجربة استثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبوظبي – وام: أكد كريس فينش، مدرب فريق مينيسوتا تمبروولفز الأمريكي لكرة السلة، أن الأجواء الإيجابية، والحضور الجماهيري في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، ساهما في فوز فريقه على دالاس مافريكس في المباراتين التمهيديتين لدوري السلة الأمريكي.
كان «الاتحاد آرينا» قد استضاف المباراتين وفاز فيهما مينيسوتا تبمروولفز 111-99 و104-96 على الترتيب.
وأوضح فينش: «منحتنا أبوظبي تجارب لا مثيل لها داخل الملعب وخارجه بخوض المباراتين التمهيديتين، وسط الجماهير الشغوفة باللعبة.. تجربة استثنائية للغاية.. أشكر جميع المساهمين في نجاح الفعالية، بدءاً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وأبوظبي، ووصولاً إلى الجمهور، ونأمل في زيارة أبوظبي مجددا».
وتقام المنافسات التمهيدية لكرة السلة الأمريكية في أبوظبي، بموجب شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبتقديم من شركة القابضة.
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