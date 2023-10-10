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مدرب مينيسوتا: أبوظبي منحتنا تجربة استثنائية

10/10/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبوظبي‭ ‬ ‭ ‬وام‭: ‬أكد‭ ‬كريس‭ ‬فينش،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬أن‭ ‬الأجواء‭ ‬الإيجابية،‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬آرينا‮»‬‭ ‬بجزيرة‭ ‬ياس‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬ساهما‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬في‭ ‬المباراتين‭ ‬التمهيديتين‭ ‬لدوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭.‬

كان‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬آرينا‮»‬‭ ‬قد‭ ‬استضاف‭ ‬المباراتين‭ ‬وفاز‭ ‬فيهما‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تبمروولفز‭ ‬111‭-‬99‭ ‬و104‭-‬96‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وأوضح‭ ‬فينش‭: ‬‮«‬منحتنا‭ ‬أبوظبي‭ ‬تجارب‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬وخارجه‭ ‬بخوض‭ ‬المباراتين‭ ‬التمهيديتين،‭ ‬وسط‭ ‬الجماهير‭ ‬الشغوفة‭ ‬باللعبة‭.. ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬للغاية‭.. ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الفعالية،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬ووصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور،‭ ‬ونأمل‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬مجددا‮»‬‭.‬

وتقام‭ ‬المنافسات‭ ‬التمهيدية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بموجب‭ ‬شراكة‭ ‬لسنوات‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ - ‬أبوظبي،‭ ‬وبتقديم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬القابضة‭.‬

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