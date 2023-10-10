شلتون يطيح سينر ويبلغ ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
شنغهاي- (أ ف ب): بلغ الأمريكي بن شلتون المصنف 20 عالميا الدور ربع النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 2-6 و6-3 و7-6 (7-5) أمس الثلاثاء.
واعتمد شلتون بنسبة كبيرة على ارسالاته الصاروخية لا سيما في الشوط الفاصل من المجموعة الثالثة لتخطي عقبة الإيطالي المصنف رابعاً عالمياً والفائز بدورة الصين المفتوحة الاسبوع الماضي اثر تغلبه على الروسي دانييل مدفيديف في النهائي.
وهذه المرة الأولى التي يصل فيها الأميركي البالغ 21 عاماً الى ربع نهائي إحدى دورات ماسترز الألف نقطة حيث لم يذهب سابقاً الى أبعد من الدور الثالث، ليضيف هذا الانجاز الى ما حقق في بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة حين بلغ دور الأربعة قبل انتهاء المغامرة على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج لاحقاً باللقب.
ويلتقي شلتون الذي لم يسبق له الفوز بأي لقب في دورات «أيه تي بي» أو حتى الوصول الى مباراة نهائية، في الدور التالي مواطنه سيباستيان كوردا الفائز على الارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو 7-5 و7-6 (8-6).
وفجّر المجري فابيان ماروزان المصنف 91 عالميا، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على النروجي كاسبر رود المصنف ثامنا 7-6 (7-3) و3-6 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين و38 دقيقة.
وقال ماروزان الذي احتفل الأحد بعيد ميلاده الرابع والعشرين «إنها ثاني دورة ماسترز اشارك فيها، وبالتالي هذا نوع مختلف من الدورات». واضاف «استمتع بالمباريات في الوقت الحالي وفخور جدا».
والفوز هو الثاني لماروزان في مسيرته على لاعب من المصنفين العشرة الاوائل عالميا بعد انتصاره اللافت على الإسباني كارلوس الكاراس في دورة روما في مايو الماضي.
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