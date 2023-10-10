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شلتون يطيح سينر ويبلغ ربع النهائي

10/10/2023 7:20:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

شنغهاي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغ‭ ‬الأمريكي‭ ‬بن‭ ‬شلتون‭ ‬المصنف‭ ‬20‭ ‬عالميا‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬شنغهاي‭ ‬لماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬2‭-‬6‭ ‬و6‭-‬3‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

واعتمد‭ ‬شلتون‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬ارسالاته‭ ‬الصاروخية‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬من‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬لتخطي‭ ‬عقبة‭ ‬الإيطالي‭ ‬المصنف‭ ‬رابعاً‭ ‬عالمياً‭ ‬والفائز‭ ‬بدورة‭ ‬الصين‭ ‬المفتوحة‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬فيها‭ ‬الأميركي‭ ‬البالغ‭ ‬21‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬إحدى‭ ‬دورات‭ ‬ماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يذهب‭ ‬سابقاً‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث،‭ ‬ليضيف‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬حقق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأخيرة‭ ‬حين‭ ‬بلغ‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬المغامرة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬المتوج‭ ‬لاحقاً‭ ‬باللقب‭.‬

ويلتقي‭ ‬شلتون‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬بأي‭ ‬لقب‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬مواطنه‭ ‬سيباستيان‭ ‬كوردا‭ ‬الفائز‭ ‬على‭ ‬الارجنتيني‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬سيروندولو‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬8-6‭).‬

وفجّر‭ ‬المجري‭ ‬فابيان‭ ‬ماروزان‭ ‬المصنف‭ ‬91‭ ‬عالميا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬المصنف‭ ‬ثامنا‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و3‭-‬6‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استمرت‭ ‬ساعتين‭ ‬و38‭ ‬دقيقة‭.‬

وقال‭ ‬ماروزان‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬الأحد‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬ثاني‭ ‬دورة‭ ‬ماسترز‭ ‬اشارك‭ ‬فيها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذا‭ ‬نوع‭ ‬مختلف‭ ‬من‭ ‬الدورات‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬استمتع‭ ‬بالمباريات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬وفخور‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬لماروزان‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬المصنفين‭ ‬العشرة‭ ‬الاوائل‭ ‬عالميا‭ ‬بعد‭ ‬انتصاره‭ ‬اللافت‭ ‬على‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬الكاراس‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬روما‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬

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