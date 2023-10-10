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هارداواي: الشرق الأوسط يمتلك مواهب قادرة على الاحتراف في NBA

10/10/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبو‭ ‬ظبي‭ ‬وام‭ : ‬أشاد‭ ‬نجم‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬تيم‭ ‬هارداواي‭ ‬سينيور،‭ ‬بالتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬والحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والجنسيات‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لمنافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬ NBA ‭)‬،‭ ‬اللتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والسبت‭ ‬الماضيين‭.‬

وقال‭ ‬هارداواي‭ ‬‮«‬57‭ ‬عاما‮»‬،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حضوره‭ ‬المباراتين‭ ‬في‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬آرينا‮»‬‭ ‬بجزيرة‭ ‬ياس،‭ ‬بين‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تيمبروولفز‭ ‬ودالاس‭ ‬مافريكس،‭ ‬إن‭ ‬الأجواء‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬خيالية،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬سمعت‭ ‬عن‭ ‬أبوظبي‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يحالفني‭ ‬الحظ‭ ‬لزيارتها،‭ ‬والآن،‭ ‬ومع‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى،‭ ‬كان‭ ‬الانبهار‭ ‬كبيرا،‭ ‬لقد‭ ‬زرت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السياحية،‭ ‬وتعرفت‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬استضافة‭ ‬أبوظبي‭ ‬لهذه‭ ‬الفعالية،‭ ‬فتحت‭ ‬جسورا‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الغرب‭ ‬والشرق،‭ ‬وروجت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬للإمكانات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية،‭ ‬ووفرت‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬معالهما‭ ‬كمسجد‭ ‬الشيخ‭ ‬زايد‭ ‬وغيره،‭ ‬ما‭ ‬رأيته‭ ‬من‭ ‬شغف‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬جهودنا‭ ‬لنشر‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬تواجد‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬الناشئة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬صناعة‭ ‬الفارق‭ ‬والتواجد‭ ‬بين‭ ‬نجوم‭ ‬اللعبة‭.‬

وتقام‭ ‬المنافسات‭ ‬التمهيدية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬بموجب‭ ‬شراكة‭ ‬لسنوات‭ ‬بين‭ ‬الرابطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ودائرة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ - ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬وبتقديم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬القابضة‭.‬

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