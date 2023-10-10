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بيريلي تمدد عقدها مع الفورمولا واحد حتى 2027

10/10/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬فازت‭ ‬شركة‭ ‬بيريلي‭ ‬الإيطالية‭ ‬بحق‭ ‬تزويد‭ ‬سيارات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بالإطارات‭ ‬حتى‭ ‬2027‭ ‬مع‭ ‬خيار‭ ‬التمديد‭ ‬لعام‭ ‬إضافي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الشركة‭ ‬المنظمة‭ ‬لسباقات‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭.‬

وبدأت‭ ‬المناقصة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬بيريلي‭ ‬في‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬بريدجستون‭ ‬اليابانية‭ ‬بعدما‭ ‬قدمت‭ ‬الشركتان‭ ‬طلبيهما‭ ‬وفق‭ ‬البروتوكولات‭ ‬المرعية‭ ‬الإجراء‭. ‬وتولت‭ ‬بيريلي‭ ‬الدور‭ ‬الحصري‭ ‬بتزويد‭ ‬سيارات‭ ‬الفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬بالإطارات‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬2011،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬أيضاً‭ ‬المزود‭ ‬الرسمي‭ ‬لفئتي‭ ‬الفورمولا‭ ‬2‭ ‬والفورمولا‭ ‬3،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬حلولها‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ميشلان‭ ‬الفرنسية‭ ‬كمزودة‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬2021‭. ‬وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بالجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬ومعرفتها‭ ‬العميقة‭ ‬برياضتنا‭ ‬أمرين‭ ‬حيويين‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬اقترابنا‭ ‬من‭ ‬قوانيننا‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬2026‮«‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إن‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬تركز‭ ‬عليه‭ ‬بيريلي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالاستدامة‭... ‬سيضمن‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬معاً‭ ‬لتحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المشترك‭ ‬المتمثل‭ ‬بالوصول‭ ‬الى‭ ‬صفر‭ ‬انبعاثات‭ ‬في‭ ‬2030‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬كل‭ ‬سائق‭ ‬بعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬18‭ ‬لفة‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬إطارات‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬قطر‭ ‬تخوفاً‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ ‬الإطارات‭. ‬بعد‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الأولى‭ ‬الجمعة،‭ ‬وعقب‭ ‬التحليل‭ ‬الاعتيادي‭ ‬للإطارات،‭ ‬لوحظت‭ ‬شقوق‭ ‬صغيرة‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬الإطارات‭ ‬وبين‭ ‬مكوناتها‭. ‬وتصاعدت‭ ‬المشكلة‭ ‬بسبب‭ ‬الحفف‭ ‬الجانبية‭ ‬على‭ ‬حلبة‭ ‬لوسيل‭. ‬وبعد‭ ‬تحليلات‭ ‬تلت‭ ‬سباق‭ ‬السرعة،‭ ‬قام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للسيارات‭ ‬‮«‬فيا‮»‬‭ ‬بتحليل‭ ‬إضافي‭ ‬لأخذ‭ ‬قرار‭ ‬حيال‭ ‬إلزام‭ ‬الفرق‭ ‬بثلاث‭ ‬وقفات‭ ‬صيانة‭ ‬في‭ ‬السباق،‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬كل‭ ‬سائق‭ ‬بعدم‭ ‬تجاوز‭ ‬18‭ ‬لفة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإطارات‭ ‬الجديدة‭.‬

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