بيريلي تمدد عقدها مع الفورمولا واحد حتى 2027

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس (أ ف ب): فازت شركة بيريلي الإيطالية بحق تزويد سيارات الفورمولا واحد بالإطارات حتى 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك وفق ما أعلنت أمس الثلاثاء الشركة المنظمة لسباقات الفئة الأولى.
وبدأت المناقصة في مارس الماضي حيث دخلت بيريلي في منافسة مع بريدجستون اليابانية بعدما قدمت الشركتان طلبيهما وفق البروتوكولات المرعية الإجراء. وتولت بيريلي الدور الحصري بتزويد سيارات الفورمولا واحد بالإطارات اعتباراً من 2011، كما أنها أيضاً المزود الرسمي لفئتي الفورمولا 2 والفورمولا 3، إضافة إلى حلولها بدلاً من ميشلان الفرنسية كمزودة لبطولة العالم للراليات اعتباراً من 2021. وقال المدير التنفيذي للفورمولا واحد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي «سيكون التزام الشركة بالجودة والابتكار ومعرفتها العميقة برياضتنا أمرين حيويين في الأعوام المقبلة مع اقترابنا من قوانيننا الجديدة في 2026«.
وتابع «إن العمل الذي تركز عليه بيريلي في ما يتعلق بالاستدامة... سيضمن استمرارنا في العمل معاً لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل بالوصول الى صفر انبعاثات في 2030».
ويأتي هذا الإعلان بعد يومين على إلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة على مجموعة إطارات واحدة في سباق قطر تخوفاً من انفجار الإطارات. بعد التجارب الحرة الأولى الجمعة، وعقب التحليل الاعتيادي للإطارات، لوحظت شقوق صغيرة في جوانب الإطارات وبين مكوناتها. وتصاعدت المشكلة بسبب الحفف الجانبية على حلبة لوسيل. وبعد تحليلات تلت سباق السرعة، قام الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» بتحليل إضافي لأخذ قرار حيال إلزام الفرق بثلاث وقفات صيانة في السباق، مع إلزام كل سائق بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات الجديدة.
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