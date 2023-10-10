Wednesday, 11 October 2023 04:00 GMT

بويوكيكي فخور بالفوز مع إيطاليا في استضافة يورو 2032

10/10/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رحب‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬باختيار‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتركيا‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2032‭).‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بويوكيكي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي،‭ ‬وفقا‭ ‬لتصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬وفخورون‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ينبغي‭ ‬كتابته‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الحديثة‭.‬

وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إنه‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصداقات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والتي‭ ‬تتقاسم‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ثقافة‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭.‬

وأعلن‭ ‬يويفا‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فوز‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتركيا‭ ‬بحق‭ ‬استضافة‭ ‬يورو‭ ‬2032،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لحصول‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأيرلندا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬يورو‭ ‬2028،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامه‭ ‬أي‭ ‬ملف‭ ‬منافس‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬تركيا‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭.‬



MENAFN10102023000055011008ID1107222115

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث