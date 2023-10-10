بويوكيكي فخور بالفوز مع إيطاليا في استضافة يورو 2032

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬رحب‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ (‬يويفا‭) ‬باختيار‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتركيا‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2032‭).‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬بويوكيكي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬التركي،‭ ‬وفقا‭ ‬لتصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬‭ ‬للأنباء‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬وفخورون‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬ينبغي‭ ‬كتابته‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬التركية‭ ‬الحديثة‭.‬

وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بمنصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭) ‬إنه‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الصداقات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والتي‭ ‬تتقاسم‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ثقافة‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭.‬

وأعلن‭ ‬يويفا‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬فوز‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬إيطاليا‭ ‬وتركيا‭ ‬بحق‭ ‬استضافة‭ ‬يورو‭ ‬2032،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لحصول‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأيرلندا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬يورو‭ ‬2028،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمامه‭ ‬أي‭ ‬ملف‭ ‬منافس‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬تركيا‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭.‬







