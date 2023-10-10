بويوكيكي فخور بالفوز مع إيطاليا في استضافة يورو 2032

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
إسطنبول (د ب أ): رحب الاتحاد التركي لكرة القدم بقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) باختيار الملف المشترك بين إيطاليا وتركيا لاستضافة بطولة أمم أوروبا (يورو 2032).
وقال محمد بويوكيكي رئيس الاتحاد التركي، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» للأنباء: «نحن متحمسون وفخورون للغاية».
وأضاف: «اليوم ينبغي كتابته في التاريخ»، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة.
وكتب الاتحاد على صفحته بمنصة «إكس» (تويتر سابقا) إنه شرف أن «نستضيف البطولة وبناء جسور جديدة من الصداقات» مع إيطاليا، والتي تتقاسم مع تركيا ثقافة البحر الأبيض المتوسط.
وأعلن يويفا بشكل رسمي أمس الثلاثاء فوز الملف المشترك بين إيطاليا وتركيا بحق استضافة يورو 2032، بالإضافة لحصول الملف المشترك بين المملكة المتحدة وأيرلندا على حق استضافة يورو 2028، والذي لم يكن أمامه أي ملف منافس بعد انسحاب تركيا للتركيز على الملف المشترك مع إيطاليا.
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