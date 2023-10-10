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ويفا يتراجع عن السماح بعودة الفرق الروسية للشباب إلى مسابقاته

10/10/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيون‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬عاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬السماح‭ ‬بعودة‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬مسابقاته،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الهيئة‭ ‬الكروية‭ ‬القارية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬فني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السماح‭ ‬للفرق‭ ‬الروسية‭ ‬باللعب‮»‬‭.‬

واتخذ‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قراراً‭ ‬يسمح‭ ‬بعودة‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬لما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬الى‭ ‬مسابقاته،‭ ‬لكنه‭ ‬أبقى‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ورأى‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬قراره‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬معاقبة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬أفعال‭ ‬تقع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬حصراً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬البالغين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬من‭ ‬المحزن‭ ‬جداً‭ ‬أنه،‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬المستمر،‭ ‬يتم‭ ‬حرمان‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬القاصرين‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬قوبل‭ ‬باعتراض‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬هددت‭ ‬عبر‭ ‬اتحادها‭ ‬المحلي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬فيها‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬للشباب‭.‬

وسارع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوكراني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬الترحيب‭ ‬بقرار‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يسمح‭ (‬ويفا‭) ‬للفرق‭ ‬الروسية‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬بالمنافسة‭. ‬نشكر‭ ‬شركاءنا‭ ‬الأوروبيين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬لأوكرانيا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬سيسمح‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬ذكور‭ ‬وإناث‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭... ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬القرعة‭ (‬لمسابقاته‭) ‬قد‭ ‬أجريت‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬إن‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬لها‭ ‬برفع‭ ‬علم‭ ‬البلاد‭ ‬وعزف‭ ‬نشيدها‭ ‬وارتداء‭ ‬الزيّ‭ ‬الرياضي‭ ‬الوطني‭.‬

وتحركت‭ ‬الهيئة‭ ‬القارية‭ ‬بسرعة‭ ‬لتعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬مسابقاتها‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭.‬


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