ويفا يتراجع عن السماح بعودة الفرق الروسية للشباب إلى مسابقاته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيون (سويسرا) (أ ف ب) :عاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عن قرار السماح بعودة الفرق الروسية لفئة الشباب ما دون 17 عاماً الى مسابقاته، وفق ما أعلن أمس الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الهيئة الكروية القارية لوكالة فرانس برس إنه «لم يتم التوصل إلى حل فني من أجل السماح للفرق الروسية باللعب».
واتخذ «ويفا» الشهر الماضي قراراً يسمح بعودة الفرق الروسية لما دون 17 عاماً الى مسابقاته، لكنه أبقى على حظر مشاركة الفرق الأولى بسبب الحرب المستمرة على أوكرانيا.
ورأى الاتحاد القاري في قراره الصادر في سبتمبر أنه «لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصراً على عاتق البالغين»، مضيفاً «من المحزن جداً أنه، بسبب الصراع المستمر، يتم حرمان جيل من القاصرين من حقه في المنافسة في كرة القدم الدولية».
لكن هذا القرار قوبل باعتراض شديد من أوكرانيا التي هددت عبر اتحادها المحلي بمقاطعة المسابقات الأوروبية التي ستشارك فيها الفرق الروسية للشباب.
وسارع الاتحاد الأوكراني الثلاثاء إلى الترحيب بقرار الاتحاد القاري، قائلاً «لن يسمح (ويفا) للفرق الروسية دون 17 عاماً بالمنافسة. نشكر شركاءنا الأوروبيين على دعمهم لأوكرانيا».
وكان القرار الصادر في سبتمبر سيسمح لجميع الفرق الروسية تحت 17 عاماً من ذكور وإناث بالعودة الى مسابقات الاتحاد الأوروبي «خلال هذا الموسم... حتى لو كانت القرعة (لمسابقاته) قد أجريت».
ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي في حينها إن الفرق الروسية لن تتمكن من اللعب على أرضها، كما لن يُسمح لها برفع علم البلاد وعزف نشيدها وارتداء الزيّ الرياضي الوطني.
وتحركت الهيئة القارية بسرعة لتعليق مشاركة جميع الفرق والمنتخبات الروسية في مسابقاتها مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
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