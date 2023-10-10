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إيطاليا وتركيا تستضيفان البطولة في 2032 ويفا يمنح استضافة نسخة 2028 لبريطانيا وإيرلندا

10/10/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬منح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وكما‭ ‬كان‭ ‬متوقعا،‭ ‬بريطانيا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬شرف‭ ‬استضافة‭ ‬نسخة‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2028،‭ ‬وتركيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬نسخة‭ ‬2032‭.‬

وكان‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬متوقعا‭ ‬كون‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬لبريطانيا‭ ‬وايرلندا‭ ‬كان‭ ‬وحيدا‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬تركيا‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬لنسخة‭ ‬2028،‭ ‬والامر‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الايطالي‭-‬التركي‭ ‬لعام‭ ‬2032‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬أعلن‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬السباق‭ ‬لنسخة‭ ‬2028،‭ ‬فبات‭ ‬الملف‭ ‬المشترك‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وايرلندا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منافس،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتم‭ ‬اختياره‭ ‬رسميا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬والأمر‭ ‬ذاته‭ ‬بالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬المشترك‭ ‬لتركيا‭ ‬وايطاليا‭ ‬لنسخة‭ ‬عام‭ ‬2032‭.‬

بعد‭ ‬مرور‭ ‬32‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬انكلترا‭ ‬نسخة‭ ‬1996،‭ ‬وبعد‭ ‬سبع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬استضافتها‭ ‬بعض‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2020‭ ‬بينها‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬والتي‭ ‬خسرتها‭ ‬امام‭ ‬ايطاليا،‭ ‬ستعود‭ ‬المنافسة‭ ‬القارية‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬2028‭.‬

أما‭ ‬تركيا‭ ‬فاحتضنت‭ ‬مدينتها‭ ‬اسطنبول،‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬روسيا‭ ‬فأجات‭ ‬الجميع‭ ‬عندما‭ ‬أعلنت‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬احتضان‭ ‬احدى‭ ‬النسختين‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬قيامها‭ ‬بغزو‭ ‬اوكرانيا،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬ويفا‭ ‬باستبعاد‭ ‬انديتها‭ ‬من‭ ‬مسابقاتها‭ ‬وبالتالي‭ ‬رفض‭ ‬تسلم‭ ‬ملف‭ ‬ترشيحها‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬ألمانيا‭ ‬تستضيف‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬يونيو‭ ‬الى‭ ‬14‭ ‬يوليو‭ ‬المقبلين‭.‬

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