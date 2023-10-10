خمسة منتخبات بإمكانها التأهل ليورو 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): بإمكان خمس دول حجز مقعدها في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) التي تقام في ألمانيا العام المقبل خلال المباريات المقبلة من التصفيات التي تقام هذا الأسبوع.
ويمكن أن يصبح المنتخب الاسكتلندي أول منتخب يتأهل لليورو وينضمإ ى لألمانيا، البلد المضيف، إذا فاز على إسبانيا يوم الخميس، أو إذا فشل المنتخب النرويجي في الفوز على قبرص.
وسيتأهل المنتخب الفرنسي لليورو إذا تغلب على نظيره الهولندي يوم الجمعة أو إذا تعادل وخسر المنتخب اليوناني أمام نظيره الإيرلندي.
ويلتقي منتخبا بلجيكا والنمسا سويا يوم الجمعة، والفائز منهما سيحجز مقعده في يورو 2024.
في نفس اليوم، يمكن للمنتخب البرتغالي أن يتأهل لليورو إذا فاز على سلوفاكيا أو إذا تعادل، وخسر منتخب لوكسمبورج أمام أيسلندا.
يذكر أن منتخبات إيطاليا، حامل اللقب، وهولندا وكرواتيا وإسبانيا، من بين المنتخبات التي ستضمن على الأقل اللعب في الملحق بسبب تصنيفها في دوري أمم أوروبا.
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