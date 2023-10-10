خمسة منتخبات بإمكانها التأهل ليورو 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بإمكان‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬حجز‭ ‬مقعدها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬يتأهل‭ ‬لليورو‭ ‬وينضمإ‭ ‬ى‭ ‬لألمانيا،‭ ‬البلد‭ ‬المضيف،‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬إسبانيا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬فشل‭ ‬المنتخب‭ ‬النرويجي‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬قبرص‭.‬

وسيتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لليورو‭ ‬إذا‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الهولندي‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تعادل‭ ‬وخسر‭ ‬المنتخب‭ ‬اليوناني‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإيرلندي‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخبا‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا‭ ‬سويا‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬والفائز‭ ‬منهما‭ ‬سيحجز‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬يورو‭ ‬2024‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬اليوم،‭ ‬يمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرتغالي‭ ‬أن‭ ‬يتأهل‭ ‬لليورو‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬تعادل،‭ ‬وخسر‭ ‬منتخب‭ ‬لوكسمبورج‭ ‬أمام‭ ‬أيسلندا‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منتخبات‭ ‬إيطاليا،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وهولندا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وإسبانيا،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬ستضمن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬بسبب‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭.‬











