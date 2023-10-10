الإمارات يواجه نظيره المصري في افتتاح مونديال ((الشاطئية))

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - وام: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جدول مباريات النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخبا.
وتنطلق فعاليات هذه النسخة بلقاء منتخب الإمارات مع نظيره المصري في 15 فبراير، على ملعب حي دبي للتصميم، وتليها المباراة بين منتخبي إسبانيا مع إيران في المجموعة الثانية.
وكانت قرعة البطولة وضعت منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويسبق الافتتاح الرسمي إقامة مباراتين؛ الأولى بين المنتخبين الإيطالي والأمريكي بالمجموعة الأولى، والثانية بين منتخبي الأرجنتين وتاهيتي بالمجموعة الثانية.
ويلتقي منتخب الإمارات في مباراتيه التاليتين بالمجموعة مع نظيريه الأمريكي والإيطالي في 17 و19 فبراير.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي في 22 فبراير، ونصف النهائي في 24 من نفس الشهر، ثم النهائي في اليوم التالي.
وأكد هايمي يارزا مدير البطولات بالفيفا أن النسخة المرتقبة من المونديال في الإمارات تأتي ضمن رؤية الفيفا لتطوير كرة القدم الشاطئية وزيادة نسبة ممارسيها على مستوى العالم.
وأوضح أن كل المؤشرات تؤكد أنها ستكون نسخة مميزة تساهم في تحقيق رؤية الفيفا بشأن جذب الاهتمام لهذه الرياضة التي تجمع بين كرة القدم والترفيه، بإقامة مبارياتها على الشاطئ.
وقال: «الجهود الرائعة التي يبذلها اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي، منحت الفيفا شعورا بالرضا والقناعة بحسن اختيار الإمارات لاستضافة هذه النسخة».
وأشار إلى أن اختيار الفيفا لكل من الإمارات لنسخة 2024 وسيشل لنسخة 2025، يجسد رغبة الفيفا في اختيار أماكن لها بريقها وأهميتها والقدرة على تسليط الضوء على هذه اللعبة.
ووصف يارزا تصميم الملعب الذي ستقام عليه البطولة في دبي بأنه متميز، وأنه اطلع على التصميمات وزار منطقة الملعب، التي تعد من أهم المناطق الحيوية في دبي والمتصلة بشبكة من الخدمات والمرافق لتكون الاختيار المناسب للمونديا.. وقال «شاءت ظروف هذه النسخة أن تكون أكثر تميزاً من خلال إطلاق «النشيد الرسمي» الذي ستكون بدايته في دبي».
وأكد أن الفيفا بصدد إعلان دراسات تحليلية تبين التطور المصاحب لكرة القدم الشاطئية سواء على صعيد أعداد اللاعبين وزيادتهم.
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