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الإمارات يواجه نظيره المصري في افتتاح مونديال ((الشاطئية))

10/10/2023 7:20:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - ‬وام‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬النسخة‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية،‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬دبي‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬منتخبا‭.‬

وتنطلق‭ ‬فعاليات‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬بلقاء‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬فبراير،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬حي‭ ‬دبي‭ ‬للتصميم،‭ ‬وتليها‭ ‬المباراة‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬إسبانيا‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وكانت‭ ‬قرعة‭ ‬البطولة‭ ‬وضعت‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬مصر‭ ‬وإيطاليا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

ويسبق‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬إقامة‭ ‬مباراتين؛‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬الإيطالي‭ ‬والأمريكي‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬والثانية‭ ‬بين‭ ‬منتخبي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬وتاهيتي‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬التاليتين‭ ‬بالمجموعة‭ ‬مع‭ ‬نظيريه‭ ‬الأمريكي‭ ‬والإيطالي‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬و19‭ ‬فبراير‭.‬

وتقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬فبراير،‭ ‬ونصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر،‭ ‬ثم‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وأكد‭ ‬هايمي‭ ‬يارزا‭ ‬مدير‭ ‬البطولات‭ ‬بالفيفا‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬المرتقبة‭ ‬من‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬الفيفا‭ ‬لتطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬ممارسيها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المؤشرات‭ ‬تؤكد‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬نسخة‭ ‬مميزة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الفيفا‭ ‬بشأن‭ ‬جذب‭ ‬الاهتمام‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والترفيه،‭ ‬بإقامة‭ ‬مبارياتها‭ ‬على‭ ‬الشاطئ‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬الجهود‭ ‬الرائعة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬اتحاد‭ ‬الإمارات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ومجلس‭ ‬دبي‭ ‬الرياضي،‭ ‬منحت‭ ‬الفيفا‭ ‬شعورا‭ ‬بالرضا‭ ‬والقناعة‭ ‬بحسن‭ ‬اختيار‭ ‬الإمارات‭ ‬لاستضافة‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اختيار‭ ‬الفيفا‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬لنسخة‭ ‬2024‭ ‬وسيشل‭ ‬لنسخة‭ ‬2025،‭ ‬يجسد‭ ‬رغبة‭ ‬الفيفا‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬أماكن‭ ‬لها‭ ‬بريقها‭ ‬وأهميتها‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬اللعبة‭.‬

ووصف‭ ‬يارزا‭ ‬تصميم‭ ‬الملعب‭ ‬الذي‭ ‬ستقام‭ ‬عليه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بأنه‭ ‬متميز،‭ ‬وأنه‭ ‬اطلع‭ ‬على‭ ‬التصميمات‭ ‬وزار‭ ‬منطقة‭ ‬الملعب،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المناطق‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬والمتصلة‭ ‬بشبكة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬لتكون‭ ‬الاختيار‭ ‬المناسب‭ ‬للمونديا‭.. ‬وقال‭ ‬‮«‬شاءت‭ ‬ظروف‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬تميزاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬النشيد‭ ‬الرسمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ستكون‭ ‬بدايته‭ ‬في‭ ‬دبي‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬الفيفا‭ ‬بصدد‭ ‬إعلان‭ ‬دراسات‭ ‬تحليلية‭ ‬تبين‭ ‬التطور‭ ‬المصاحب‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشاطئية‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬أعداد‭ ‬اللاعبين‭ ‬وزيادتهم‭.‬

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