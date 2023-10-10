تيتي مديرا فنيا لفلامينجو البرازيلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ريو دي جانيرو - (د ب أ): أعلن نادي فلامينجو البرازيلي لكرة القدم، مساء الاثنين، تعاقده مع تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق، لتدريب الفريق الفائز بلقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي، حتى ديسمبر 2024.
ولم يعمل تيتي منذ أن ترك المنتخب البرازيلي، بعد تقريبا ستة أعوام قضاها في تدريبه، عقب الخروج من دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.
وسيصبح تيتي ثالث مدرب لفلامينجو هذا العام.
وودع فلامينجو منافسات بطولة كأس ليبرتادوريس هذا الموسم من دور الـ.16 وفي الدوري البرازيلي، يحتل فلامينجو المركز الخامس، بفارق 11 نقطة خلف بوتافوجو المتصدر، مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.
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