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تيتي مديرا فنيا لفلامينجو البرازيلي

10/10/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬فلامينجو‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬تيتي‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬السابق،‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024‭.‬

ولم‭ ‬يعمل‭ ‬تيتي‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ترك‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي،‭ ‬بعد‭ ‬تقريبا‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬تدريبه،‭ ‬عقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وسيصبح‭ ‬تيتي‭ ‬ثالث‭ ‬مدرب‭ ‬لفلامينجو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وودع‭ ‬فلامينجو‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ‭.‬16‭ ‬وفي‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي،‭ ‬يحتل‭ ‬فلامينجو‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬بفارق‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬بوتافوجو‭ ‬المتصدر،‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬12‭ ‬جولة‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭.‬

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