أوغسبورغ يقيل مدربه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) - (أ ف ب): أعلن نادي أوغسبورغ الالماني الاثنين إقالة مدربه انريكو ماسن بعد يومين من خسارته امام دارمشتات على ارضه 1-2 في الدوري المحلي.
وقال النادي الذي يحتل المركز الخامس عشر ويتهدده شبح الهبوط في بيان: «بعد محادثات معمقة للوضع الرياضي، قرر أوغسبورغ إقالة المدرب انريكو ماسن بمفعول فوري». وأكد النادي تعيين مدرب فريق تحت 23 عاما توبياس ستروبل بصورة مؤقتة بانتظار تعيين مدرب جديد. واعتبر النادي أن «تغيير المدرب كان ضروريا» بعد الخروج من مسابقة كأس ألمانيا على يد اونتراخينغ من الدرجة الثالثة، وتحقيق الفريق فوزا وحيدا مقابل أربع هزائم وتعادلين في سبع مباريات في الدوري الالماني.
وبات ماسن (39 عاما) أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في دوري بوندسليغا. وكان ماسن استلم منصبه صيف عام 2022 بعد ان أشرف على تدريب رديف بوروسيا دورتموند.
نجح ماسن في إبقاء أوغسبورغ في مصاف أندية الدرجة الاولى في موسمه الاول باحتلاله المركز الخامس.
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