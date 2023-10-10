أوغسبورغ يقيل مدربه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬الالماني‭ ‬الاثنين‭ ‬إقالة‭ ‬مدربه‭ ‬انريكو‭ ‬ماسن‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬خسارته‭ ‬امام‭ ‬دارمشتات‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬1‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وقال‭ ‬النادي‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬ويتهدده‭ ‬شبح‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬معمقة‭ ‬للوضع‭ ‬الرياضي،‭ ‬قرر‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬إقالة‭ ‬المدرب‭ ‬انريكو‭ ‬ماسن‭ ‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬النادي‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬توبياس‭ ‬ستروبل‭ ‬بصورة‭ ‬مؤقتة‭ ‬بانتظار‭ ‬تعيين‭ ‬مدرب‭ ‬جديد‭. ‬واعتبر‭ ‬النادي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬المدرب‭ ‬كان‭ ‬ضروريا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬اونتراخينغ‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفريق‭ ‬فوزا‭ ‬وحيدا‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬وتعادلين‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭.‬

وبات‭ ‬ماسن‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬أول‭ ‬مدرب‭ ‬تتم‭ ‬إقالته‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬بوندسليغا‭. ‬وكان‭ ‬ماسن‭ ‬استلم‭ ‬منصبه‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬رديف‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭.‬

نجح‭ ‬ماسن‭ ‬في‭ ‬إبقاء‭ ‬أوغسبورغ‭ ‬في‭ ‬مصاف‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الاول‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬