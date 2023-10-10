منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية في ماليزيا‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
انسحب المنتخب الفلسطيني لكرة القدم من بطولة ودية في ماليزيا بين 13 و17 من الشهر الحالي، بحسب ما أعلن الاتحاد الماليزي للعبة أمس الثلاثاء، بسبب الأوضاع المتوترة في قطاع غزة.
وقال بيان للاتحاد الماليزي: «اضطر المنتخب الفلسطيني إلى الانسحاب من المشاركة في هذه النسخة الـ42 للبطولة، لعدم تمكنه من السفر إلى كوالالمبور بسبب الوضع المتوتر في الوقت الحالي». وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الفلسطيني غمار كأس «ميرديكا» الودية في العاصمة كوالالمبور، ليتم إلغاء المباراة الافتتاحية ضد طاجيكستان المقررة يوم الجمعة. وسيقتصر عدد المنتخبات المشاركة الآن على 3 دول هي ماليزيا والهند وطاجيكستان والأخيرة ستتأهل مباشرة إلى النهائي. ومن المقرر أن يستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا ولبنان الشهر المقبل قبل أن يشارك في كأس أمم آسيا في قطر يناير المقبل.
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