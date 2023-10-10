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منتخب فلسطين ينسحب من بطولة دولية في ماليزيا‎

10/10/2023 7:20:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

انسحب‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ودية‭ ‬في‭ ‬ماليزيا‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الماليزي‭ ‬للعبة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بسبب‭ ‬الأوضاع‭ ‬المتوترة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬الماليزي‭: ‬‮«‬اضطر‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬إلى‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الـ42‭ ‬للبطولة،‭ ‬لعدم‭ ‬تمكنه‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬كوالالمبور‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬المتوتر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬ميرديكا‮»‬‭ ‬الودية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كوالالمبور،‭ ‬ليتم‭ ‬إلغاء‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬ضد‭ ‬طاجيكستان‭ ‬المقررة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭. ‬وسيقتصر‭ ‬عدد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬ماليزيا‭ ‬والهند‭ ‬وطاجيكستان‭ ‬والأخيرة‭ ‬ستتأهل‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بمواجهة‭ ‬أستراليا‭ ‬ولبنان‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

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