مالك نابولي يعارض إقامة السوبر الإيطالية في السعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميلانو - (أ ف ب): طالب مالك نادي نابولي أوريليو دي لاورنتيس بعدم إقامة الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم في السعودية وإعادتها الى البلاد، وذلك على خلفية الحرب المندلعة حاليا بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ونابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990، من بين أربعة أندية إيطالية مشاركة في الكأس السوبر المقررة بصيغتها الجديدة في السعودية أوائل العام المقبل، الى جانب لاتسيو وإنتر وفيورنتينا.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نابولي وفيورنتينا يعتزمان مقاطعة المسابقة، لكن دي لاورنتيس قال إنه يريد فقط إعادتها الى إيطاليا بسبب مخاوف من أن الرحلة الى السعودية قد تكون خطرة. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن دي لاورنتيس قوله خلال مناسبة في روما: «هل رأيتم ما يحدث في إسرائيل؟ قد يكون هناك حصار جوي على تلك المناطق. كيف يمكنك حتى أن تفكر في وضع 120 لاعباً تبلغ قيمتهم ما تبلغه على متن طائرة؟ كل هذا فقط من أجل كسب بضعة ملايين أخرى؟ دعونا نفعل ذلك في الملعب الأولمبي (في روما)».
وتابع: «الأمر لا يتعلق بأني أريد مقاطعتها (المسابقة). لقد طالبت فقط أن نفكر في الأمر (تغيير مكان المسابقة)».
وقبل هذا الموسم، كانت الكأس السوبر من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس الإيطاليين، وقد تغلب إنتر على جاره ميلان في النسخة الأخيرة التي أقيمت في الرياض خلال يناير الماضي. وفي النسخة المقبلة، سيشارك بطلا الدوري والكأس ووصيفاهما في تغيير مماثل لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية.
وكان من المقرر أصلاً إقامة الكأس السوبر الإيطالية بين 4 و8 يناير المقبل، لكن بناءً على طلب من السلطات السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، أرجئ الموعد ليكون بين 21 و25 يناير.
ولم يؤكد الدوري الإيطالي الذي ينظم الكأس السوبر المواعيد الجديدة لكنه أعاد تنظيم مباريات الدوري المقررة خلال تلك الفترة، ما يؤشر الى موافقته.
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