مالك نابولي يعارض إقامة السوبر الإيطالية في السعودية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬طالب‭ ‬مالك‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬أوريليو‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬بعدم‭ ‬إقامة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬وإعادتها‭ ‬الى‭ ‬البلاد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬المندلعة‭ ‬حاليا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭.‬

ونابولي،‭ ‬المتوج‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬1990،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬أندية‭ ‬إيطالية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المقررة‭ ‬بصيغتها‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬لاتسيو‭ ‬وإنتر‭ ‬وفيورنتينا‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيطالية‭ ‬أن‭ ‬نابولي‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬يعتزمان‭ ‬مقاطعة‭ ‬المسابقة،‭ ‬لكن‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬فقط‭ ‬إعادتها‭ ‬الى‭ ‬إيطاليا‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الرحلة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬خطرة‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيطالية‭ ‬‮«‬أنسا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬دي‭ ‬لاورنتيس‭ ‬قوله‭ ‬خلال‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬روما‭: ‬‮«‬هل‭ ‬رأيتم‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬إسرائيل؟‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حصار‭ ‬جوي‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬كيف‭ ‬يمكنك‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬120‭ ‬لاعباً‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتهم‭ ‬ما‭ ‬تبلغه‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة؟‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كسب‭ ‬بضعة‭ ‬ملايين‭ ‬أخرى؟‭ ‬دعونا‭ ‬نفعل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ (‬في‭ ‬روما‭)‬‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بأني‭ ‬أريد‭ ‬مقاطعتها‭ (‬المسابقة‭). ‬لقد‭ ‬طالبت‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نفكر‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ (‬تغيير‭ ‬مكان‭ ‬المسابقة‭)‬‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬كانت‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬بين‭ ‬بطلي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬الإيطاليين،‭ ‬وقد‭ ‬تغلب‭ ‬إنتر‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭. ‬وفي‭ ‬النسخة‭ ‬المقبلة،‭ ‬سيشارك‭ ‬بطلا‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬ووصيفاهما‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬مماثل‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أصلاً‭ ‬إقامة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالية‭ ‬بين‭ ‬4‭ ‬و8‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬أرجئ‭ ‬الموعد‭ ‬ليكون‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬و25‭ ‬يناير‭.‬

ولم‭ ‬يؤكد‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬المواعيد‭ ‬الجديدة‭ ‬لكنه‭ ‬أعاد‭ ‬تنظيم‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬المقررة‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬ما‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬موافقته‭.‬