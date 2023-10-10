فرايبورج ويونيون برلين يأملان استعادة مستواهما في التوقف الدولي

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يأمل فريقا فرايبوج ويونيون برلين الألمانيان لكرة القدم أن تكون فترة التوقف الدولي الحالية فرصة لالتقاط الانفاس واستعادة المستوى، حيث كانت بدايتهما هذا الموسم صعبة، مقارنة بالنجاح الذي حققاه في الأعوام السابقة.
وأنهى فرايبورج الموسمين الماضيين في المركزين السادس والخامس، بينما شهد يونيون ارتفاعا ثابتا منذ صعوده في عام 2019، حيث احتل المركز الخامس في 2022 كما احتل المركز الرابع في الموسم الماضي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا.
تخطى الفريقان التوقعات، وجاءت بدايتهما هذا الموسم جيدة مرة أخرى بعد أن حققا الفوز في أول مباراتين بالدوري الألماني (بوندسليجا) قبل أن تنقلب الأمور.
خسر يونيون برلين الخمس مباريات التالية بالدوري ليحتل المركز الثالث عشر، بالإضافة إلى أحزانه في دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الفريق في الوقت بدل الضائع أمام ريال مدريد، حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بالبطولة، وسبورتينج براجا.
ويتواجد فرايبورج في المركز التاسع، وحقق انتصارا وحيدا في الدوري منذ الجولة الثالثة، وحقق انتصارا على أولمبياكوس وخسر أمام ويستهام في الدوري الأوروبي.
وقال كريستيان ستريش مدرب فرايبورج، عقب الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ يوم الأحد الماضي إنه لم يفاجأ بالنتائج الأخيرة.
وقال: «قدمنا ثلاث سنوات استثنائية حيث سارت كل الأمور في مصلحتنا. كنت أعلم أن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. علينا أن نكون أكثر واقعية».
وأضاف أن الفريق كان في حالة سيئة في ميونخ، مشيرا إلى أنه تنفس الصعداء لعدم تلقيهم المزيد من الأهداف وأنه كان من المهم ألا ينهار الفريق.
لا يمتلك فرايبورج ويونيون القوى المالية التي تتمتع بها أندية مثل بايرن ميونخ، أو بوروسيا دورتموند أو لايبزج أو باير ليفركوزن، لتمويل فريق كبير لديه الكثير من العمق لخوض عدة بطولات أو يتعاقد مع نجوم الصف الأول.
ومع ذلك، تصدر يونيون عناوين الصحف خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد تعاقده مع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، والمدافع الألماني روبين جوسينز والمهاجم الدولي الألماني السابق كيفن فولاند.
ولكن لم تسر الأمور بشكل جيد حتى الآن، حيث يواصل الفريق تلقي الهزائم في مباريات كان على الأرجح فاز بها قبل 12 أو 24 شهرا.
وقال أورس فيشر مدرب يونيون عقب الخسارة 2/4 أمام دورتموند: «سيكون موسما صعبا للغاية. لم أتخيل هذا».
وأردف: «يجب أن نتقبل الوضع. لدينا مشاكلنا التي يجب أن نعمل على حلها، لكن الامر يتطلب سلوكا إيجابيا».
وقال فيشر إنه كما كان الحال في السنوات الماضية الناجحة، فإن هدف الفريق هو حصد 40 نقطة، وهو مجموع نقاط يضمن بشكل فعال بقاء الفريق في البوندسليجا.
ووصف المدير الإداري أوليفر رونيرت الطريقة التي يلعب بها الفريق بأنها لا تشبه طريقة يونيون، وتحدث عن «وضع يشهده المدرب والنادي ككل للمرة الأولى».
وقال السويسري فيشر، الذي تولى تدريب يونيون في عام 2018 وقاد الفريق للصعود إلى البوندسليجا في موسمه الأول، إنه لا يشعر بالقلق بشأن مستقبله «لأن الامر لا يتعلق بي فقط ولكن يتعلق بالفريق ككل».
وقال: «يجب أن نحاول الخروج من هذا الوضع سويّا».
ومن غير المرجح أن يكون هناك جدل فيما يتعلق بالمدرب في فرايبورج، وخاصة أن ستريش هو أكثر المدربين استمرارا مع فريق بالبوندسليجا حيث بدأ في يناير 2012 ونجا من الهبوط في عام 2015.
وقال ستريش: «نعلم أنه من الممكن ان يكون موسما صعبا للغاية هذا العام. على الأقل أنا أعلم، وهذا هو أهم شيء».
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