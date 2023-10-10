فرايبورج ويونيون برلين يأملان استعادة مستواهما في التوقف الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يأمل‭ ‬فريقا‭ ‬فرايبوج‭ ‬ويونيون‭ ‬برلين‭ ‬الألمانيان‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬الحالية‭ ‬فرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الانفاس‭ ‬واستعادة‭ ‬المستوى،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬بدايتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬صعبة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالنجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققاه‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬السابقة‭.‬

وأنهى‭ ‬فرايبورج‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬السادس‭ ‬والخامس،‭ ‬بينما‭ ‬شهد‭ ‬يونيون‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ثابتا‭ ‬منذ‭ ‬صعوده‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬كما‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬ليتأهل‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

تخطى‭ ‬الفريقان‭ ‬التوقعات،‭ ‬وجاءت‭ ‬بدايتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬جيدة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراتين‭ ‬بالدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنقلب‭ ‬الأمور‭.‬

خسر‭ ‬يونيون‭ ‬برلين‭ ‬الخمس‭ ‬مباريات‭ ‬التالية‭ ‬بالدوري‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أحزانه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة،‭ ‬وسبورتينج‭ ‬براجا‭.‬

ويتواجد‭ ‬فرايبورج‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارا‭ ‬وحيدا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وحقق‭ ‬انتصارا‭ ‬على‭ ‬أولمبياكوس‭ ‬وخسر‭ ‬أمام‭ ‬ويستهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

وقال‭ ‬كريستيان‭ ‬ستريش‭ ‬مدرب‭ ‬فرايبورج،‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يفاجأ‭ ‬بالنتائج‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬قدمنا‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬استثنائية‭ ‬حيث‭ ‬سارت‭ ‬كل‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬مصلحتنا‭. ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬واقعية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬ميونخ،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تنفس‭ ‬الصعداء‭ ‬لعدم‭ ‬تلقيهم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬ألا‭ ‬ينهار‭ ‬الفريق‭.‬

لا‭ ‬يمتلك‭ ‬فرايبورج‭ ‬ويونيون‭ ‬القوى‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬أندية‭ ‬مثل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ،‭ ‬أو‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬أو‭ ‬لايبزج‭ ‬أو‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬لتمويل‭ ‬فريق‭ ‬كبير‭ ‬لديه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العمق‭ ‬لخوض‭ ‬عدة‭ ‬بطولات‭ ‬أو‭ ‬يتعاقد‭ ‬مع‭ ‬نجوم‭ ‬الصف‭ ‬الأول‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تصدر‭ ‬يونيون‭ ‬عناوين‭ ‬الصحف‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الصيفية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بعد‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬ليوناردو‭ ‬بونوتشي،‭ ‬والمدافع‭ ‬الألماني‭ ‬روبين‭ ‬جوسينز‭ ‬والمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬السابق‭ ‬كيفن‭ ‬فولاند‭.‬

ولكن‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬الأمور‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬تلقي‭ ‬الهزائم‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬قبل‭ ‬12‭ ‬أو‭ ‬24‭ ‬شهرا‭.‬

وقال‭ ‬أورس‭ ‬فيشر‭ ‬مدرب‭ ‬يونيون‭ ‬عقب‭ ‬الخسارة‭ ‬2‭/‬4‭ ‬أمام‭ ‬دورتموند‭: ‬‮«‬سيكون‭ ‬موسما‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭. ‬لم‭ ‬أتخيل‭ ‬هذا‮»‬‭.‬

وأردف‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتقبل‭ ‬الوضع‭. ‬لدينا‭ ‬مشاكلنا‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬حلها،‭ ‬لكن‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬سلوكا‭ ‬إيجابيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فيشر‭ ‬إنه‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬الناجحة،‭ ‬فإن‭ ‬هدف‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬حصد‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬مجموع‭ ‬نقاط‭ ‬يضمن‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬بقاء‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬البوندسليجا‭.‬

ووصف‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬أوليفر‭ ‬رونيرت‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يلعب‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تشبه‭ ‬طريقة‭ ‬يونيون،‭ ‬وتحدث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وضع‭ ‬يشهده‭ ‬المدرب‭ ‬والنادي‭ ‬ككل‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬السويسري‭ ‬فيشر،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬تدريب‭ ‬يونيون‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬للصعود‭ ‬إلى‭ ‬البوندسليجا‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الأول،‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بالقلق‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبله‭ ‬‮«‬لأن‭ ‬الامر‭ ‬لا‭ ‬يتعلق‭ ‬بي‭ ‬فقط‭ ‬ولكن‭ ‬يتعلق‭ ‬بالفريق‭ ‬ككل‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نحاول‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬سويّا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬جدل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمدرب‭ ‬في‭ ‬فرايبورج،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬ستريش‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬المدربين‭ ‬استمرارا‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬بالبوندسليجا‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2012‭ ‬ونجا‭ ‬من‭ ‬الهبوط‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وقال‭ ‬ستريش‭: ‬‮«‬نعلم‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬موسما‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أنا‭ ‬أعلم،‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬أهم‭ ‬شيء‮»‬‭.‬