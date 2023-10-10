بواتينج يشكر بايرن وجماهيره بعد فشله في العودة إلى الفريق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): وجه المدافع جيروم بواتينج الشكر لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وجماهيره، بعدما فشل في العودة إلى ناديه السابق.
وكتب بواتينج على إنستجرام مساء يوم الاثنين: «شكرا للنادي لأنه سمح لي بإثبات نفسي في زيبنر شتراس، وشكر خاص لتوماس توخيل وجهازه الفني لدعمهم لي لكي أوجد مع الفريق».
وأضاف: «وأيضا شكر كبير لكل الرسائل والدعم الذي تلقيته من الجماهير في اليومين الماضيين. أقدر بصدق كل رسالة وصلت إلي».
وكان بايرن يدرس التعاقد مع بواتينج، اللاعب الحر، الأسبوع الماضي حيث كان يتدرب مع الفريق، ولكن في النهاية قرر النادي عدم التعاقد معه.
واحتجت الجماهير والجمعيات الحقوقية لأن بواتينج، الذي لعب لبايرن في الفترة من 2011 إلى 2021، يواجه دعوى قضائية أخرى بتهمة الاعتداء على شريكته وأم أولاده في إجازة في عام 2018، وكان قد تم إسقاط حكم سابق ضد بواتينج.
وقال توخيل في وقت سابق إن الأزمات القانونية لبواتينج كانت السبب في عدم تعاقد بايرن معه.
ومع ذلك، سمح بايرن لبواتينج بمواصلة التدرب في مقر تدريبات النادي.
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