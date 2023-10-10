بواتينج يشكر بايرن وجماهيره بعد فشله في العودة إلى الفريق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬المدافع‭ ‬جيروم‭ ‬بواتينج‭ ‬الشكر‭ ‬لنادي‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وجماهيره،‭ ‬بعدما‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬السابق‭.‬

وكتب‭ ‬بواتينج‭ ‬على‭ ‬إنستجرام‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬للنادي‭ ‬لأنه‭ ‬سمح‭ ‬لي‭ ‬بإثبات‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬زيبنر‭ ‬شتراس،‭ ‬وشكر‭ ‬خاص‭ ‬لتوماس‭ ‬توخيل‭ ‬وجهازه‭ ‬الفني‭ ‬لدعمهم‭ ‬لي‭ ‬لكي‭ ‬أوجد‭ ‬مع‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬وأيضا‭ ‬شكر‭ ‬كبير‭ ‬لكل‭ ‬الرسائل‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تلقيته‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭. ‬أقدر‭ ‬بصدق‭ ‬كل‭ ‬رسالة‭ ‬وصلت‭ ‬إلي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬بايرن‭ ‬يدرس‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬بواتينج،‭ ‬اللاعب‭ ‬الحر،‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬قرر‭ ‬النادي‭ ‬عدم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭.‬

واحتجت‭ ‬الجماهير‭ ‬والجمعيات‭ ‬الحقوقية‭ ‬لأن‭ ‬بواتينج،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لبايرن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2011‭ ‬إلى‭ ‬2021،‭ ‬يواجه‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬أخرى‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شريكته‭ ‬وأم‭ ‬أولاده‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018،‭ ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬إسقاط‭ ‬حكم‭ ‬سابق‭ ‬ضد‭ ‬بواتينج‭.‬

وقال‭ ‬توخيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إن‭ ‬الأزمات‭ ‬القانونية‭ ‬لبواتينج‭ ‬كانت‭ ‬السبب‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تعاقد‭ ‬بايرن‭ ‬معه‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬سمح‭ ‬بايرن‭ ‬لبواتينج‭ ‬بمواصلة‭ ‬التدرب‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تدريبات‭ ‬النادي‭.‬











