ساكا يغيب عن صفوف منتخب إنجلترا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (أ ف ب): سيغيب جناح أرسنال بوكايو ساكا عن صفوف منتخب إنكلترا الذي يستعد لخوض مباراتين، واحدة ودية، واخرى ضمن تصفيات كأس اوروبا المقررة في المانيا عام 2024، وذلك بداعي الاصابة بحسب ما اعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم الاثنين.
وكان غياب ساكا متوقعا بعد ان غاب الأحد عن لقاء قمة الدوري الممتاز بين ارسنال ومانشستر سيتي (1-صفر) وكشف مدربه الاسباني ميكل ارتيتا عن ابتعاده عن منتخب بلاده.
وتواجد ساكا في مقر تدريب المنتخب الانكليزي «سان جورج بارك» حيث خضع لفحص باشراف الجهاز الطبي للمنتخب كما اعلن الاتحاد الانكليزي، قبل ان يضيف «لقد تقرر ان يواصل اللاعب عملية تعافيه في صفوف ناديه».
ويتألق ساكا في صفوف ارسنال هذا الموسم حيث سجل 5 اهداف وقام بخمس تمريرات حاسمة ايضا في 10 مباريات في مختلف المسابقات.
وسيغيب ساكا (22 عاما) الذي خاض 30 مباراة دولية، عن مباراتي انجلترا ضد استراليا الجمعة وايطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.
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