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ساكا يغيب عن صفوف منتخب إنجلترا

10/10/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيغيب‭ ‬جناح‭ ‬أرسنال‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬إنكلترا‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬مباراتين،‭ ‬واحدة‭ ‬ودية،‭ ‬واخرى‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬اوروبا‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بداعي‭ ‬الاصابة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الاثنين‭.‬

وكان‭ ‬غياب‭ ‬ساكا‭ ‬متوقعا‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬غاب‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬قمة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بين‭ ‬ارسنال‭ ‬ومانشستر‭ ‬سيتي‭ (‬1-صفر‭) ‬وكشف‭ ‬مدربه‭ ‬الاسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ارتيتا‭ ‬عن‭ ‬ابتعاده‭ ‬عن‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

وتواجد‭ ‬ساكا‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تدريب‭ ‬المنتخب‭ ‬الانكليزي‭ ‬‮«‬سان‭ ‬جورج‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬خضع‭ ‬لفحص‭ ‬باشراف‭ ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬كما‭ ‬اعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الانكليزي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬تقرر‭ ‬ان‭ ‬يواصل‭ ‬اللاعب‭ ‬عملية‭ ‬تعافيه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناديه‮»‬‭.‬

ويتألق‭ ‬ساكا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ارسنال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬5‭ ‬اهداف‭ ‬وقام‭ ‬بخمس‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭.‬

وسيغيب‭ ‬ساكا‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬انجلترا‭ ‬ضد‭ ‬استراليا‭ ‬الجمعة‭ ‬وايطاليا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬لندن‭.‬

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