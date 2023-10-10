بعد مسيرة استمرت 16 عاما وأكثر من 700 مباراة هازار يعلن اعتزاله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أسدل‭ ‬المهاجم‭ ‬البلجيكي‭ ‬إدين‭ ‬هازار،‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬لأي‭ ‬ناد‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬مسيرته‭ ‬نهائيا‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬إنستغرام‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬يناهز‭ ‬32‭ ‬عاما‭.‬

وكتب‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬ساعد‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬نفسك‭ ‬وتقول‭ ‬توقف‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬بعد‭ ‬مسيرة‭ ‬استمرت‭ ‬16‭ ‬عامًا‭ ‬وخوض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مباراة،‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬أضع‭ ‬حدًا‭ ‬لمسيرتي‭ ‬كلاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬محترف‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمي‭ ‬واللعب‭ ‬والاستمتاع‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬كنت‭ ‬محظوظًا‭ ‬بلقاء‭ ‬مديرين‭ ‬ومدربين‭ ‬وزملائي‭ ‬العظماء‭ - ‬شكرًا‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأوقات‭ ‬الرائعة،‭ ‬سأفتقدكم‭ ‬جميعًا‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬لها‭: ‬ليل،‭ ‬تشلسي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد،‭ ‬وأشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البلجيكي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬اختياري‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬هازار‭ ‬‮«‬شكر‭ ‬خاص‭ ‬لعائلتي‭ ‬وأصدقائي‭ ‬ومستشاري‭ ‬والأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬قريبين‭ ‬مني‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬الجيدة‭ ‬والسيئة‮»‬‭.‬

وختم‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أخيرًا،‭ ‬شكرًا‭ ‬جزيلاً‭ ‬لكم،‭ ‬يا‭ ‬جماهيري،‭ ‬الذين‭ ‬تابعوني‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬وعلى‭ ‬تشجيعكم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬لعبت‭ ‬فيه‭. ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأحبائي‭ ‬وخوض‭ ‬تجارب‭ ‬جديدة‭. ‬أراكم‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ ‬قريبًا‭ ‬يا‭ ‬أصدقائي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬هازار‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬الى‭ ‬امكانية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬عندما‭ ‬قال‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مباراة‭ ‬بلجيكا‭ ‬والنمسا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬بودوان‭ ‬في‭ ‬بروكسل‭ ‬امام‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬متفرج،‭ ‬بعد‭ ‬اعتزاله‭ ‬اللعب‭ ‬دوليا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬وقال‭ ‬حينها‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬اتخذت‭ ‬قسطا‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬شهرين‭ ‬او‭ ‬ثلاثة‭ (‬في‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭). ‬لا‭ ‬زلت‭ ‬املك‭ ‬الحيوية‮»‬‭.‬





بدايته

بدأ‭ ‬هازار‭ ‬مسيرته‭ ‬كلاعب‭ ‬يافع‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليل‭ ‬الفرنسي‭ ‬قبل‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مهندس‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬بالثنائية‭ ‬المحلية‭ (‬الدورس‭ ‬والكأس‭) ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بفضل‭ ‬سرعته‭ ‬القوية‭ ‬وقدرة‭ ‬هائلة‭ ‬على‭ ‬المراوغة‭ ‬والتمويه،‭ ‬ليتم‭ ‬اختياره‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموسم‭.‬

اعربت‭ ‬عدة‭ ‬اندية‭ ‬نخبوية‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬رغبتها‭ ‬في‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬لكنه‭ ‬اختار‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬ليخوض‭ ‬معه‭ ‬سبعة‭ ‬مواسم‭ (‬2012-2019‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬بات‭ ‬أحد‭ ‬أعظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬البلوز‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬قاده‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ (‬2015‭ ‬و2017‭) ‬والدوري‭ ‬الاوروبي‭ ‬‮«‬يوروباليغ‮»‬‭ ‬مرتين‭ (‬2013‭ ‬و2019‭).‬

وانتقل‭ ‬هازار‭ ‬الى‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬ضخم‭ ‬بلغ‭ ‬115‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬يونيو،‭ ‬لكنّ‭ ‬لاعب‭ ‬الجناح‭ ‬تعرّض‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬الاصابات‭ ‬والمشاكل‭ ‬البدنية،‭ ‬فلم‭ ‬ينجح‭ ‬سوى‭ ‬بتسجيل‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬خلال‭ ‬76‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬رغم‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬لاليغا‮»‬‭ ‬مرتين،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يرحل‭ ‬عن‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسبانية‭ ‬بالتراضي‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬

أحرز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بطولة‭ ‬اسبانيا‭ ‬مرتين،‭ ‬وكأس‭ ‬اسبانيا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يساهم‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬القاري‭ ‬كونه‭ ‬بقي‭ ‬اسير‭ ‬مقاعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ضد‭ ‬ليفربول‭ ‬الانكليزي‭ (‬1-صفر‭).‬

وأنهى‭ ‬هازار‭ ‬مسيرته‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭. ‬وارتدى‭ ‬قميص‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬126‭ ‬مباراة‭ (‬33‭ ‬هدفاً‭)‬،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الجيل‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬لبلجيكا،‭ ‬قبل‭ ‬الخسارة‭ ‬من‭ ‬فرنسا‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ (‬1-0‭).‬



