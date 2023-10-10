بعد مسيرة استمرت 16 عاما وأكثر من 700 مباراة هازار يعلن اعتزاله

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أسدل المهاجم البلجيكي إدين هازار، الذي لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد الاسباني في يونيو الماضي، الستار على مسيرته نهائيا عبر حسابه الرسمي في إنستغرام أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 32 عاما.
وكتب الدولي البلجيكي السابق الذي ساعد منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 «عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد مسيرة استمرت 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدًا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف».
وأضاف: «لقد تمكنت من تحقيق حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب في جميع أنحاء أوروبا والعالم».
وتابع «خلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا».
وتابع: «أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل، تشلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري ضمن تشكيلة المنتخب».
وأردف هازار «شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة».
وختم قائلا: «أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه. الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة. أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي».
وكان هازار أشار في يونيو الماضي الى امكانية الاستمرار في الملاعب عندما قال على هامش مباراة بلجيكا والنمسا على ملعب الملك بودوان في بروكسل امام 42 ألف متفرج، بعد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب بلاده وقال حينها «لقد اتخذت قسطا من الراحة على مدى شهرين او ثلاثة (في ريال مدريد). لا زلت املك الحيوية».
بدايته
بدأ هازار مسيرته كلاعب يافع في صفوف ليل الفرنسي قبل حيث كان مهندس فوز فريقه بالثنائية المحلية (الدورس والكأس) عام 2011 بفضل سرعته القوية وقدرة هائلة على المراوغة والتمويه، ليتم اختياره أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في ذلك الموسم.
اعربت عدة اندية نخبوية في اوروبا رغبتها في التعاقد معه لكنه اختار تشلسي الانكليزي ليخوض معه سبعة مواسم (2012-2019)، وفي هذه الفترة بات أحد أعظم اللاعبين في تاريخ «البلوز» بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الانجليزي (2015 و2017) والدوري الاوروبي «يوروباليغ» مرتين (2013 و2019).
وانتقل هازار الى صفوف ريال مدريد مقابل مبلغ ضخم بلغ 115 مليون يورو في يونيو، لكنّ لاعب الجناح تعرّض لسلسلة من الاصابات والمشاكل البدنية، فلم ينجح سوى بتسجيل سبعة اهداف مع الفريق الملكي في الدوري الاسباني خلال 76 مباراة في مختلف المسابقات رغم فوزه بلقب «لاليغا» مرتين، قبل ان يرحل عن العاصمة الاسبانية بالتراضي الصيف الماضي قبل عام من انتهاء عقده في 2024.
أحرز في صفوف ريال مدريد بطولة اسبانيا مرتين، وكأس اسبانيا مرة واحدة بالإضافة الى لقب دوري ابطال اوروبا عام 2022 من دون ان يساهم فعليا في التتويج القاري كونه بقي اسير مقاعد اللاعبين الاحتياطيين في المباراة النهائية ضد ليفربول الانكليزي (1-صفر).
وأنهى هازار مسيرته الدولية في ديسمبر الماضي بعد كأس العالم 2022. وارتدى قميص «الشياطين الحمر» في 126 مباراة (33 هدفاً)، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع «الجيل الذهبي» لبلجيكا، قبل الخسارة من فرنسا بطلة العالم (1-0).
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