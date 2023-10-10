اعتقال نائب رئيس اتحاد الكرة الصيني بتهمة الرشوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قال المدعي العام الصيني أمس الثلاثاء إنه أمر باعتقال النائب السابق لرئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم دو تشاوساي.
وأضاف المدعي العام عبر موقعه على الإنترنت أن نائب وزير الرياضة السابق دو «كان يشتبه في قبوله رشى» وتم تحويل قضيته «للفحص والمحاكمة».
وتابع: «أصدرت النيابة العليا قرارا باعتقال دو تشاوساي للاشتباه في تقديمه رشوة وفقا للقانون».
ولم يرد الاتحاد الصيني على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
ودو أيضا نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سابقا واللجنة الأولمبية الصينية سابقا وعضو سابق في مجلس الفيفا. وقضية دو الأحدث في سلسلة من التحقيقات الأخيرة المتعلقة بمكافحة فساد كبار مسؤولي كرة القدم الصينيين.
وذكرت وسائل إعلام حكومية هذا الأسبوع أن أكثر من عشرة مسؤولين يعملون في قطاع كرة القدم قيد التحقيق منذ نوفمبر من العام الماضي.
ويحتل منتخب الصين للرجال المركز 80 عالميا ولم يتأهل لكأس العالم سوى مرة واحدة عام 2002 عندما خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.
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