اعتقال نائب رئيس اتحاد الكرة الصيني بتهمة الرشوة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قال‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الصيني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬باعتقال‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬دو‭ ‬تشاوساي‭.‬

وأضاف‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬السابق‭ ‬دو‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬قبوله‭ ‬رشى‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬قضيته‭ ‬‮«‬للفحص‭ ‬والمحاكمة‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬أصدرت‭ ‬النيابة‭ ‬العليا‭ ‬قرارا‭ ‬باعتقال‭ ‬دو‭ ‬تشاوساي‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬تقديمه‭ ‬رشوة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬للتعليق‭.‬

ودو‭ ‬أيضا‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬سابقا‭ ‬واللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصينية‭ ‬سابقا‭ ‬وعضو‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الفيفا‭. ‬وقضية‭ ‬دو‭ ‬الأحدث‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأخيرة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬فساد‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصينيين‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬حكومية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬مسؤولين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬قيد‭ ‬التحقيق‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويحتل‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬للرجال‭ ‬المركز‭ ‬80‭ ‬عالميا‭ ‬ولم‭ ‬يتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬سوى‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬