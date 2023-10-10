خالد جلال مديرا فنيا لفاركو المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعلن مجلس إدارة نادي فاركو المصري لكرة القدم تعيين خالد جلال مديراً فنياً للفريق الأول.
وذكر المركز الإعلامي لفاركو أمس الثلاثاء أن مجلس الإدارة قرر تعيين نجم الزمالك السابق خالد جلال مديراً فنيا للفريق خلفًا للبرتغالي برونو روماو.
وكانت آخر محطات خالد جلال التدريبية في نادي البنك الأهلي، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض.
وأعلن مجلس إدارة نادي فاركو في وقت سابق من صباح أمس إنهاء تعاقده مع المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم برونو روماو.
ويحتل فاركو المركز الـ17 ببطولة الدوري الممتاز بعد مرور 3 جولات برصيد نقطة واحدة، من تعادل وهزيمتين.
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