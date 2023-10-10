خالد جلال مديرا فنيا لفاركو المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬فاركو‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تعيين‭ ‬خالد‭ ‬جلال‭ ‬مديراً‭ ‬فنياً‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭.‬

وذكر‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬لفاركو‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬قرر‭ ‬تعيين‭ ‬نجم‭ ‬الزمالك‭ ‬السابق‭ ‬خالد‭ ‬جلال‭ ‬مديراً‭ ‬فنيا‭ ‬للفريق‭ ‬خلفًا‭ ‬للبرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬روماو‭.‬

وكانت‭ ‬آخر‭ ‬محطات‭ ‬خالد‭ ‬جلال‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي،‭ ‬وسبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬نادي‭ ‬الزمالك‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬مصر‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبه‭ ‬للفريق‭ ‬الأبيض‭.‬

وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬فاركو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬إنهاء‭ ‬تعاقده‭ ‬مع‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬البرتغالي‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬برونو‭ ‬روماو‭.‬

ويحتل‭ ‬فاركو‭ ‬المركز‭ ‬الـ17‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬3‭ ‬جولات‭ ‬برصيد‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬وهزيمتين‭.‬