الأوروغوياني دييغو ألونسو مدربا لإشبيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعان‭ ‬نادي‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالمدرب‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬دييغو‭ ‬ألونسو‭ ‬للإشراف‭ ‬عليه‭ ‬خلفاً‭ ‬لخوسيه‭ ‬لويس‭ ‬مينديليبار‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

ووقع‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لمنتخب‭ ‬الأوروغواي،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬48‭ ‬عاماً،‭ ‬عقداً‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬ليصبح‭ ‬بذلك‭ ‬رابع‭ ‬مدرب‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بقليل‭.‬

وأقيل‭ ‬مينديليبار‭ ‬الأحد‭ ‬بعدما‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬البداية‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تشفع‭ ‬له‭ ‬قيادته‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬الى‭ ‬لقب‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

واستلم‭ ‬ابن‭ ‬الـ62‭ ‬عاماً‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬وقاد‭ ‬الفريق‭ ‬بعدها‭ ‬بشهرين‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬والفوز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬للمرة‭ ‬السابعة،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تجنيبه‭ ‬الهبوط‭ ‬الى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

لكن‭ ‬بعدما‭ ‬أنقذ‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬القاتل‭ ‬السبت‭ ‬ضد‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو،‭ ‬يجد‭ ‬إشبيلية‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بانتصارين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭.‬

ولذلك،‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬إشبيلية‭ ‬إعفاء‭ ‬خوسيه‭ ‬لويس‭ ‬مينديليبار‭ ‬من‭ ‬مهامه‭ ‬كمدرب‭ ‬للنادي‭ ‬بعد‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬

وقاد‭ ‬مينديليبار‭ ‬إشبيلية‭ ‬الى‭ ‬تخطي‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬ومدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭.‬

ورشحت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإسبانية‭ ‬مدرب‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وفالنسيا‭ ‬السابق‭ ‬مارسيلينو‭ ‬غارسيا‭ ‬تولار‭ ‬لاستلام‭ ‬المهمة‭ ‬بعدما‭ ‬أقيل‭ ‬مؤخراً‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لكن‭ ‬الخيار‭ ‬وقع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬ألونسو‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬بعد‭ ‬الفشل‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬



