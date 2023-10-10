12 لاعبا يمثلون الأخضر في بطولة العالم لكمال الأجسام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬واس‭ : ‬يشارك‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للعبة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬28‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمشاركة‭ ‬150‭ ‬دولة‭ .‬

ويمثل‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬12‭ ‬لاعباً‭ ‬هم‭ ‬حمدان‭ ‬الغامدي‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬النعمان‭ ‬وعبدالله‭ ‬الزهراني‭ ‬وسعد‭ ‬هاشم‭ ‬ورمضان‭ ‬هوساوي‭ ‬وأحمد‭ ‬آل‭ ‬فريد،‭ ‬وهتان‭ ‬بخاري‭ ‬ونايف‭ ‬الباشه،‭ ‬وعقيل‭ ‬جعفري‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الناجم،‭ ‬وعلي‭ ‬أبو‭ ‬المكارم،‭ ‬وماجد‭ ‬أبو‭ ‬الرحي‭ ‬تم‭ ‬اختيارهم‭ ‬بعد‭ ‬تجارب‭ ‬الأداء‭ ‬التأهيلية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭.‬