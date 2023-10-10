12 لاعبا يمثلون الأخضر في بطولة العالم لكمال الأجسام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض واس : يشارك المنتخب السعودي لكمال الأجسام في بطولة العالم للعبة التي ستقام في إسبانيا خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة 150 دولة .
ويمثل الأخضر في البطولة 12 لاعباً هم حمدان الغامدي وعبدالعزيز النعمان وعبدالله الزهراني وسعد هاشم ورمضان هوساوي وأحمد آل فريد، وهتان بخاري ونايف الباشه، وعقيل جعفري وإبراهيم الناجم، وعلي أبو المكارم، وماجد أبو الرحي تم اختيارهم بعد تجارب الأداء التأهيلية التي أقيمت في الرياض نهاية شهر سبتمبر الماضي.
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