شهيدان وإصابتان برصاص الاحتلال شمال جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين /PNN/ استشهد شابان وأصيب آخرانبرصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وأفاد مراسلنا باستشهاد الشابين محمود

سباعنة (22 عاما)، وأحمد سباعنة

من بلدة قباطية

جنوب جنين،

وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال الحي على حاجز الجلمة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة،

وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد

وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته الحرجة.



