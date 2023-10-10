شهيدان وإصابتان برصاص الاحتلال شمال جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين /PNN/ استشهد شابان وأصيب آخران
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت عند حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.
وأفاد مراسلنا باستشهاد الشابين محمود
سباعنة (22 عاما)، وأحمد سباعنة
من بلدة قباطية
جنوب جنين،
وإصابة شابين آخرين برصاص الاحتلال الحي على حاجز الجلمة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي على حاجز الجلمة،
وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وأعلنت وزارة الصحة، وصول شهيد
وإصابتين بحالة حرجة وإصابة بحالة متوسطة، إلى مستشفى ابن سينا في جنين.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب آخر متأثرا بإصابته الحرجة.
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