الصحة الفلسطينية في غزة تعلن ارتقاء 922 شهيد وإصابة 4650 مواطن جراء عدوان الاحتلال المستمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN/أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، أم ️جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، أدت حتى اللحظة، إلى ارتقاء 922 شهيد، منهم 260 طفلا و230 سيدة إضافة الى اصابة 4650 مواطن بجراح مختلفة.
وذكرت الصحة، في بيان، أن جرائم الاحتلال بحق العوائل، أدت الى إبادة 22 عائلة فقدت 150 شهيدا من افرادها.
وأشارت إلى أن انتهاكات الاحتلال بحق الطواقم الطبية أدت الى استشهاد 6 من الكوادر الصحية واصابة 15 اخرين بجراح مختلفة.
وتسببت الجرائم أيضًا، الى استشهاد 8 صحفيين واصابة 20 اخرين بجراح مختلفة، وفق بيان وزارة الصحة.
على صعيد ذات صلة قالت المديرية العامة للدفاع المدني ان أعداد كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها في عدة مناطق من قطاع غزة منذ الليلة الماضية.
واكدت طواقم الدفاع المدني انها عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة، وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات ثقيلة لإخراج العالقين من تحت الأنقاض، ما ينذر بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير.
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