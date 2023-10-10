900 شهيد ونحو 4500 جريح في العدوان الإسرائيلي على غزة

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- Amman Net)
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وزارة الصحة الفلسطينية، تعلن عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى 704 شهداء بينهم 143 طفلاً و 105 سيدات، و ما يقارب 4 آلاف جريح.
تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً ومعتدلة بوجه عام، مع سقوط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة يصحبها الرعد أحياناً وتساقط حبات البرد في بعض المناطق × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 900 شهيد ونحو 4500 جريح في العدوان الإسرائيلي على غزة 10/10/2023 - 23:07 عمان ن
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 900 شهيد ونحو 4500 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع مساء الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 22 عائلة أبيدت وفقدت 150 شهيدا من أفرادها، وكان من بين الشهداء 260 طفلا و230 سيدة.
وفيما يتعلق بالطواقم الطبية، استُشهد 6 من الكوادر الصحية وأُصيب 15 آخرين بجراح مختلفة، كما استُشهد 8 صحفيين وأُصيب 20 آخرين بجراح مختلفة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 19 شهيدا ونحو 110 إصابات على ما ذكرت الوزارة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة. الثلاثاء، إنّ عددا كبيرا من ضحايا العدوان الإسرائيلي ما زالوا تحت الركام، حيث يصعب انتشالهم من قبل الدفاع المدني؛ وكذلك سيارات الإسعاف منذ ساعات الاثنين وحتى اللحظة تقوم بمحاولة الانتشال.
ورجح العثور على عائلات أبيدت خلال العدوان الإسرائيلي تحت الركام خلال الساعات المقبلة.
وأضاف أن القطاع الصحي منهك بفعل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 17 عاما، حيث ما يستخدم الآن في عمليات البحث والنقل باليوم الواحد يستخدم في شهر كامل في الوضع الاعتيادي.
وتابع، أنه قد لا تقوى المقومات الأساسية المتوفرة والمحدودة لدى وزارة الصحة للاستمرار لأمد طويل في تأدية "الرسالة الأخلاقية"مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن فرق الأسعاف والإنقاذ تحاول عمل ما يتوفر من إمكانيات لإطالة أمد الخدمات الصحية.
المملكة +وفا
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