900 شهيد ونحو 4500 جريح في العدوان الإسرائيلي على غزة

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 900 شهيد ونحو 4500 جريح على الأقل، بحسب حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في القطاع مساء الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 22 عائلة أبيدت وفقدت 150 شهيدا من أفرادها، وكان من بين الشهداء 260 طفلا و230 سيدة.

وفيما يتعلق بالطواقم الطبية، استُشهد 6 من الكوادر الصحية وأُصيب 15 آخرين بجراح مختلفة، كما استُشهد 8 صحفيين وأُصيب 20 آخرين بجراح مختلفة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 19 شهيدا ونحو 110 إصابات على ما ذكرت الوزارة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة. الثلاثاء، إنّ عددا كبيرا من ضحايا العدوان الإسرائيلي ما زالوا تحت الركام، حيث يصعب انتشالهم من قبل الدفاع المدني؛ وكذلك سيارات الإسعاف منذ ساعات الاثنين وحتى اللحظة تقوم بمحاولة الانتشال.

ورجح العثور على عائلات أبيدت خلال العدوان الإسرائيلي تحت الركام خلال الساعات المقبلة.

وأضاف أن القطاع الصحي منهك بفعل الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 17 عاما، حيث ما يستخدم الآن في عمليات البحث والنقل باليوم الواحد يستخدم في شهر كامل في الوضع الاعتيادي.

وتابع، أنه قد لا تقوى المقومات الأساسية المتوفرة والمحدودة لدى وزارة الصحة للاستمرار لأمد طويل في تأدية "الرسالة الأخلاقية"مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن فرق الأسعاف والإنقاذ تحاول عمل ما يتوفر من إمكانيات لإطالة أمد الخدمات الصحية.

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