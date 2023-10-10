إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل
التاريخ
10/10/2023 7:13:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من سوريا.
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