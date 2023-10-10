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إعلام عبري: إطلاق قذائف صاروخية من سوريا على إسرائيل

10/10/2023 7:13:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الثلاثاء أنه تم إطلاق قذائف صاروخية من سوريا.




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